به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های اقتصادی گلستان اظهار کرد: اگرچه کشاورزی یکی از ظرفیت‌های اصلی استان است، اما برای افزایش ارزش افزوده و رونق اقتصادی باید توسعه صنعتی و تجاری را نیز در اولویت قرار دهیم.

وی افزود: با توجه به شرایط حاکم بر بخش کشاورزی و تأثیر قیمت‌گذاری‌های دستوری بر فعالیت‌های این حوزه، توسعه تجارت و بهره‌گیری از سایر ظرفیت‌های اقتصادی می‌تواند به افزایش ارزش افزوده و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی کمک کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر نقش امنیت سرمایه‌گذاری در جذب فعالان اقتصادی گفت: سرمایه‌گذار برای ورود به یک منطقه به امنیت، ثبات تصمیم‌گیری و اطمینان از امکان اجرای طرح خود نیاز دارد؛ بنابراین، هنگامی که یک پروژه با مخالفت‌ها و اختلاف‌نظرهای متعدد روبه‌رو می‌شود، ممکن است سرمایه‌گذار از ادامه فعالیت منصرف شده و سرمایه خود را به منطقه دیگری منتقل کند.

کیان‌مهر با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق ساحلی مازندران خاطرنشان کرد: باید در گلستان نیز شرایطی فراهم شود که سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر وارد عرصه اقتصادی شوند و برای اجرای طرح‌های خود با موانع غیرضروری مواجه نباشند.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری تنها با هدف کسب سود انجام نمی‌شود، گفت: برخی افراد علاوه بر منافع اقتصادی، به دنبال ایجاد اشتغال و فراهم‌کردن فرصت کار برای دیگران هستند. از این رو، حمایت از چنین افرادی می‌تواند به رونق اقتصادی و گسترش اشتغال در استان کمک کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان ادامه داد: در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها، بیش از هر زمان دیگری به حفظ سرمایه‌های موجود و حمایت از فعالان اقتصادی نیاز داریم. نباید با تصمیم‌های غیرضروری، اختلاف‌نظرهای فرسایشی یا ایجاد نگرانی، زمینه خروج سرمایه از استان را فراهم کنیم.

کیان‌مهر با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاران برای انتخاب محل فعالیت خود گزینه‌های مختلفی پیش رو دارند، اظهار کرد: سرمایه‌گذار برای ادامه فعالیت اقتصادی الزاماً به یک منطقه وابسته نیست و در صورت فراهم‌نبودن شرایط مناسب، می‌تواند سرمایه خود را در منطقه یا کشور دیگری به کار بگیرد؛ بنابراین، وظیفه مدیران این است که با فراهم‌کردن بستر مناسب، زمینه حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران را در گلستان تقویت کنند.

وی یکی از ضرورت‌های بهبود فضای کسب‌وکار را کاهش بروکراسی اداری دانست و افزود: نباید سرمایه‌گذار برای انجام امور خود میان دستگاه‌های اجرایی مختلف سرگردان شود. دستگاه‌های مسئول باید به‌جای پیچیده‌کردن فرایندها، برای تسریع امور و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان تأکید کرد: وظیفه مدیران، راه‌اندازی کار مردم و تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری است و باید پیش از ورود سرمایه‌گذار، مقدمات لازم برای فعالیت اقتصادی وی فراهم شود تا اجرای طرح‌ها درگیر موانع قابل پیشگیری نشود.

کیان‌مهر با اشاره به حمایت استاندار گلستان از برنامه‌های توسعه اقتصادی استان گفت: مجموعه مدیریتی استان به دنبال ایجاد تحولات مثبت در حوزه سرمایه‌گذاری است و در این مسیر، تصمیم‌گیری به‌موقع، هماهنگی میان دستگاه‌ها و تسهیل امور می‌تواند زمینه اجرای پروژه‌های اقتصادی را فراهم کند.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه مسئولانه به مدیریت استان اظهار کرد: هدف از این اقدامات، تأمین منافع شخصی نیست؛ بلکه هر فردی که مسئولیتی بر عهده می‌گیرد، باید برای حل مشکلات مردم، تسهیل امور و فراهم‌کردن زمینه توسعه اقتصادی استان تلاش کند.