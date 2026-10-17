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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

استقبال عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از آزمون جذب پرستاران تأمین اجتماعی

استقبال عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از آزمون جذب پرستاران تأمین اجتماعی

عضو کمیسیون اجتماعی با تأکید بر ضرورت بهبود وضعیت معیشتی پرستاران، گفت: مجلس از اجرای فوق‌العاده خاص برای پرستاران، اصلاح تعرفه و احکام حقوقی آنان و رفع کمبود نیروی پرستاری حمایت می‌کند.

احمد فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وعده احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، برای برگزاری آزمون جذب ۴ هزار نیروی پرستار، اصلاح احکام حقوقی پرستاران و اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، اظهار کرد: ارتقای حقوق کادر بهداشت و درمان، به‌ ویژه پرستاران، خط قرمز ماست. کمیسیون اجتماعی مجلس تلاش می‌کند اجرای فوق‌العاده خاص برای پرستاران و به‌ورزان با جدیت دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش حقوق پرستاران، افزود: رئیس سازمان برنامه و بودجه باید دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت فوق‌العاده خاص پرستاران را اجرا کند. براساس اعلام کمیته مربوطه، میزان فوق‌العاده خاص ۲۰ هزار و ۶۰۰ امتیاز، معادل حدود ۱۴ میلیون تومان، برای دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت بهداشت، کادر بهداشت و درمان، پرستاران و بهورزان است.

فاطمی یادآور شد: موضوع فوق‌العاده خاص در قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه آمده است، بنابراین از رئیس سازمان برنامه و بودجه انتظار داریم در برابر اجرای این تصمیم قانونی مقاومت نکند. مجلس نیز در این زمینه پیگیر اجرای مصوبات قانونی برای بهبود وضعیت حقوقی کارکنان به‌ویژه کادر درمان و پرستاران خواهد بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق کارکنان باید متناسب با تورم باشد، لذا انتظار می‌رود سازمان برنامه و بودجه وظیفه خود را انجام دهد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت حقوق پرستاران شاغل در مراکز درمانی تأمین اجتماعی، گفت: حقوق پرستاران در درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی باید افزایش یابد و این موضوع از مطالبات مجلس و کمیسیون اجتماعی است.

فاطمی درباره برنامه جذب ۴ هزار نیروی پرستار در تأمین اجتماعی، اظهار کرد: با توجه به کمبود پرستار، از اقدام وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی برای استخدام ۴ هزار نیروی پرستار استقبال می‌کنیم. در این راستا باید حقوق و تعرفه پرستاری اصلاح شود که سازمان تأمین اجتماعی در این راستا اعلام کرده که اقداماتی در دست اجرا دارد و به زودی احکام اصلاح خواهد شد.

کد مطلب 6980424
زهرا علیدادی

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