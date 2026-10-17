استقبال عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از آزمون جذب پرستاران تأمین اجتماعی

احمد فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وعده احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، برای برگزاری آزمون جذب ۴ هزار نیروی پرستار، اصلاح احکام حقوقی پرستاران و اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، اظهار کرد: ارتقای حقوق کادر بهداشت و درمان، به‌ ویژه پرستاران، خط قرمز ماست. کمیسیون اجتماعی مجلس تلاش می‌کند اجرای فوق‌العاده خاص برای پرستاران و به‌ورزان با جدیت دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش حقوق پرستاران، افزود: رئیس سازمان برنامه و بودجه باید دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت فوق‌العاده خاص پرستاران را اجرا کند. براساس اعلام کمیته مربوطه، میزان فوق‌العاده خاص ۲۰ هزار و ۶۰۰ امتیاز، معادل حدود ۱۴ میلیون تومان، برای دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت بهداشت، کادر بهداشت و درمان، پرستاران و بهورزان است.

فاطمی یادآور شد: موضوع فوق‌العاده خاص در قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه آمده است، بنابراین از رئیس سازمان برنامه و بودجه انتظار داریم در برابر اجرای این تصمیم قانونی مقاومت نکند. مجلس نیز در این زمینه پیگیر اجرای مصوبات قانونی برای بهبود وضعیت حقوقی کارکنان به‌ویژه کادر درمان و پرستاران خواهد بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق کارکنان باید متناسب با تورم باشد، لذا انتظار می‌رود سازمان برنامه و بودجه وظیفه خود را انجام دهد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت حقوق پرستاران شاغل در مراکز درمانی تأمین اجتماعی، گفت: حقوق پرستاران در درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی باید افزایش یابد و این موضوع از مطالبات مجلس و کمیسیون اجتماعی است.

فاطمی درباره برنامه جذب ۴ هزار نیروی پرستار در تأمین اجتماعی، اظهار کرد: با توجه به کمبود پرستار، از اقدام وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی برای استخدام ۴ هزار نیروی پرستار استقبال می‌کنیم. در این راستا باید حقوق و تعرفه پرستاری اصلاح شود که سازمان تأمین اجتماعی در این راستا اعلام کرده که اقداماتی در دست اجرا دارد و به زودی احکام اصلاح خواهد شد.