توقیف ۵ فروند شناور صیادی حامل سوخت قاچاق در مرزهای سیستان وبلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جواد رفیعی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: دریابانان استان سیستان و بلوچستان در راستای مقابله با قاچاق کالا و فرآورده‌های سوختی و با تشدید اقدامات کنترلی در مرزهای دریایی ، موفق به شناسایی و توقیف ۵ فروند شناور صیادی حامل سوخت قاچاق در محدوده چابهار شدند.

️️فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان افزود: در جریان این عملیات، ۲۵هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط و ۵ نفر نیز در این رابطه دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه ارزش سوخت مکشوفه برابر اعلام کارشناسان ۴۱ میلیارد ریال برآورد شده است، تأکید کرد: مرزبانان با تشدید کنترل و پایش مرزهای دریایی، مقابله با قاچاقچیان و صیانت از سرمایه‌های ملی را با جدیت دنبال میکنند.