به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با شان اسپایسر، سخنگوی پیشین کاخ سفید مدعی اختلاف‌نظر احتمالی خود با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره جنگ علیه ایران شده است.

ونس در پاسخ به پرسشی درباره رابطه خود با تاکر کارلسون، تحلیلگر سیاسی و متحد پیشین ترامپ که به‌ شدت از جنگ علیه ایران انتقاد کرده و آن را در راستای منافع رژیم صهیونیستی و برخلاف وعده ترامپ برای پرهیز از مداخلات نظامی پرهزینه در خارج از آمریکا دانسته است، مدعی شد: حتی اگر در یک موضوع مشخص با او اختلاف‌نظر داشته باشید، می‌توانید این اختلاف را داشته باشید. فکر می‌کنم من هم چنین اختلاف‌نظری داشته‌ام.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به مواضع کارلسون درباره جنگ ایران گفت او از این جنگ «بسیار، بسیار خشمگین» بوده است.

ونس افزود: من و او در این‌باره هم در گفت‌وگوهای خصوصی و هم در فضای عمومی صحبت کرده‌ایم. می‌دانم چه احساسی دارد و دیدگاهش را درک می‌کنم.

او در ادامه با اشاره به اختلاف کارلسون با ترامپ بر سر جنگ ایران گفت به او توصیه کرده است که به‌دلیل اختلاف‌نظر درباره یک موضوع، سایر اقدامات ترامپ را نادیده نگیرد.

ونس در بخش دیگری از این مصاحبه مدعی شد که تاکنون ۲۰ نفر از سربازان و نیروهای سایر بخش های آمریکا در جنگ علیه ایران کشته شده اند.

این در حالی است که پیش از این وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) با ارائه قطره چکانی آمار تلفات نظامیان متجاوز این کشور به خاک ایران اذعان کرده بود که شمار نیروهای به هلاکت رسیده این کشور، بیش از آمار پیشین است. پنتاگون آمار رسمی خود را با افزودن ۲ مورد دیگر از هلاکت ها به‌روزرسانی کرد.

در آمار جدید پنتاگون اعلام شده بود که در پی تجاوز این کشور به خاک ایران، ۲۱ نظامی آمریکایی به هلاکت رسیده و ۸۶۵ تن نیز مجروح شده اند.