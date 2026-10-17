به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز شنبه در آیین نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی و بهره‌برداری همزمان پروژه‌های نوسازی مدارس با حضور برخط رئیس‌جمهور گفت: از تلاش دست‌اندرکارانی که زمینه‌ساز این اتفاق مبارک و توسعه فضاهای آموزشی در استان شده‌اند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به آمار پروژه‌های در دست اجرا افزود: تعداد پروژه‌های مصوب در استان ۶۲۷ مدرسه در قالب سه هزار و ۶۸۷ کلاس درس است که تاکنون ۳۰۰ مدرسه در قالب هزار و ۱۶۰ کلاس درس ساخته شده و در مهرماه امسال ۱۵۰ مدرسه در قالب ۵۴۰ کلاس درس مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

استاندار خوزستان با اشاره به تجهیزات تأمین‌ شده تصریح کرد: در یک سال گذشته بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ میز و صندلی دانش‌آموزی و بیش از ۴ هزار کولر تحویل شده که هزینه این تجهیزات بالغ بر یک همت بوده است.

موالی‌زاده با اشاره به پروژه‌های شهرستان حمیدیه خاطرنشان کرد: در طی چند سال گذشته ۱۱ مدرسه در قالب ۴۲ کلاس درس در حمیدیه تحویل شده و امروز نیز مدرسه راهنمایی شش کلاسه‌ای با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان در زمینی به مساحت هزار و ۶۰۰ مترمربع و زیربنای ۷۸۰ مترمربع افتتاح می‌شود.

وی با اشاره به جمعیت دانش‌آموزی استان اظهار کرد: در سطح استان بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار دانش‌آموز و بیش از ۸۰ هزار نوآموز پیش‌دبستانی داریم که مجموعاً بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌شود و سرانه فضای آموزشی استان ۴.۹۰ مترمربع است در حالی که این رقم در کشور ۵.۵۹ مترمربع است.

استاندار خوزستان با تأکید بر ضرورت ارتقای سرانه آموزشی گفت: اگر بتوانیم مدارس جدید بسازیم و مدارس کانکسی، سنگی و مستهلک را ساماندهی کنیم، می‌توانیم به سرانه و میانگین کشوری دست پیدا کنیم و خوشبختانه نسبت به سال‌های گذشته روند افزایشی مناسبی در پیش گرفته‌ایم.

موالی‌زاده با تأکید بر توجه همزمان به بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آموزش و پرورش تصریح کرد: باید با کار بی‌وقفه، مجدانه و شبانه‌روزی و با اهتمام فوق‌العاده در این مسیر گام برداریم تا به اهداف مورد نظر در مسیر توسعه و تعالی دست یابیم، همان‌گونه که مورد تأکید امام شهیدمان و مقام معظم رهبری بوده است.

استاندار خوزستان با قدردانی از همکاری جمعی در این پروژه‌ها اظهار کرد: امروز شاهد افتتاح مدرسه‌ای با کمک خیران مدرسه‌ساز، همکاری معاونت عمرانی استانداری، اداره کل نوسازی مدارس و سازمان برنامه و بودجه بودیم و این کار محصول یک همکاری جمعی است؛ امیدواریم روز به روز شاهد توسعه هرچه بیشتر فضاهای آموزشی در گستره استان باشیم.