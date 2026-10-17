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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

۶۲۷ مدرسه در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی در خوزستان ساخته می‌شود

۶۲۷ مدرسه در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی در خوزستان ساخته می‌شود

اهواز ـ استاندار خوزستان از ساخت ۶۲۷ مدرسه در قالب سه هزار و ۶۸۷ کلاس درس در استان بنا برضرورت ارتقای سرانه فضای آموزشی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز شنبه در آیین نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی و بهره‌برداری همزمان پروژه‌های نوسازی مدارس با حضور برخط رئیس‌جمهور گفت: از تلاش دست‌اندرکارانی که زمینه‌ساز این اتفاق مبارک و توسعه فضاهای آموزشی در استان شده‌اند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به آمار پروژه‌های در دست اجرا افزود: تعداد پروژه‌های مصوب در استان ۶۲۷ مدرسه در قالب سه هزار و ۶۸۷ کلاس درس است که تاکنون ۳۰۰ مدرسه در قالب هزار و ۱۶۰ کلاس درس ساخته شده و در مهرماه امسال ۱۵۰ مدرسه در قالب ۵۴۰ کلاس درس مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

استاندار خوزستان با اشاره به تجهیزات تأمین‌ شده تصریح کرد: در یک سال گذشته بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ میز و صندلی دانش‌آموزی و بیش از ۴ هزار کولر تحویل شده که هزینه این تجهیزات بالغ بر یک همت بوده است.

موالی‌زاده با اشاره به پروژه‌های شهرستان حمیدیه خاطرنشان کرد: در طی چند سال گذشته ۱۱ مدرسه در قالب ۴۲ کلاس درس در حمیدیه تحویل شده و امروز نیز مدرسه راهنمایی شش کلاسه‌ای با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان در زمینی به مساحت هزار و ۶۰۰ مترمربع و زیربنای ۷۸۰ مترمربع افتتاح می‌شود.

وی با اشاره به جمعیت دانش‌آموزی استان اظهار کرد: در سطح استان بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار دانش‌آموز و بیش از ۸۰ هزار نوآموز پیش‌دبستانی داریم که مجموعاً بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌شود و سرانه فضای آموزشی استان ۴.۹۰ مترمربع است در حالی که این رقم در کشور ۵.۵۹ مترمربع است.

استاندار خوزستان با تأکید بر ضرورت ارتقای سرانه آموزشی گفت: اگر بتوانیم مدارس جدید بسازیم و مدارس کانکسی، سنگی و مستهلک را ساماندهی کنیم، می‌توانیم به سرانه و میانگین کشوری دست پیدا کنیم و خوشبختانه نسبت به سال‌های گذشته روند افزایشی مناسبی در پیش گرفته‌ایم.

موالی‌زاده با تأکید بر توجه همزمان به بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آموزش و پرورش تصریح کرد: باید با کار بی‌وقفه، مجدانه و شبانه‌روزی و با اهتمام فوق‌العاده در این مسیر گام برداریم تا به اهداف مورد نظر در مسیر توسعه و تعالی دست یابیم، همان‌گونه که مورد تأکید امام شهیدمان و مقام معظم رهبری بوده است.

استاندار خوزستان با قدردانی از همکاری جمعی در این پروژه‌ها اظهار کرد: امروز شاهد افتتاح مدرسه‌ای با کمک خیران مدرسه‌ساز، همکاری معاونت عمرانی استانداری، اداره کل نوسازی مدارس و سازمان برنامه و بودجه بودیم و این کار محصول یک همکاری جمعی است؛ امیدواریم روز به روز شاهد توسعه هرچه بیشتر فضاهای آموزشی در گستره استان باشیم.

کد مطلب 6980429

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    نظرات

    • امیدی اهوازی IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      0 1
      پاسخ
      جناب آقای استاندار لطفا به فکر جاده ی مرگ یعنی جاده ی مسجدسلیمان به اهواز باشید سالانه دهها نفر از هم استانی های مان در این جاده کشته و یا زخمی و یا معلول می شوند. امیدواریم مانند مناطق جنوبی به مناطق شمالی استان هم توجهی داشته باشید. مسجدسلیمان روزگاری شهر اولین ها بود ولی هم اکنون شهر آخرین ها است.
    • راستین IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      0 1
      پاسخ
      مدرسه و جاده ساخته می شود فقط برای برخی مناطق !!!؟ پس جاده ی اتوبان مسجدسلیمان به اهواز کی ساخته میشه ! پس از ۱۲۰ سال از بهره برداری از نفت آن هنوز نوبت آنان نرسیده !!!

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