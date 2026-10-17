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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

مخبر: جنگ با یمن چیزی جز برادر کشی و حراج جان و مال عربستان سعودی نیست

مخبر: جنگ با یمن چیزی جز برادر کشی و حراج جان و مال عربستان سعودی نیست

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری نوشت: جنگ با یمن چیزی جز برادرکشی و حراج جان و مال عربستان سعودی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با اشاره تهاجم های گسترده عربستان سعودی به مردم مظلوم، مقاوم و مومن یمن این مسیر را خطی اشتباه دانست و بر ضرورت درس آموزی از تجربه اعتماد به آمریکایی ها تاکید کرد.

مخبر در صفحه شخصی خود نوشت: جنگ با یمن چیزی جز برادرکشی و حراج جان و مال عربستان سعودی نیست.

وی افزود: سلاح ها باید دقیقا به سمت دشمن اول جهان اسلام(رژیم صهیونی) نشانه رود، نه این مردم مومن و مقاوم. ریاض با این خطا در زمین ترامپ بازی می کند. تاریخ گواه است آمریکا متحدانش را هم قربانی می کند، سعودی ها فراموش نکنند.

کد مطلب 6980430
محسن صمیمی

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