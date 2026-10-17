لزوم تشدید اقدامات بازدارنده و مقابله با جرائم امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در راستای نظارت میدانی بر عملکرد مجموعه‌های قضایی و ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها، از دادسرا و دادگاه انقلاب تهران بازدید کرد و بر ضرورت تقویت بازدارندگی قضایی، صیانت از امنیت عمومی و پیشگیری از جرائم تأکید کرد.

عتباتی در جریان این بازدید، بر برخورد قاطع و مؤثر با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ تأکید کرد و خواستار اتخاذ تدابیری برای ضربه زدن به بنیان‌های مالی و اقتصادی قاچاقچیان شد تا علاوه بر برخورد قضایی با مرتکبان، زمینه تضعیف فعالیت‌های مجرمانه آنان نیز فراهم شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اهمیت صیانت از امنیت مردم و کشور، مقابله قاطع و بدون مماشات با عوامل جاسوسی مرتبط با دشمن را از اولویت‌های دستگاه قضایی دانست و بر ضرورت برخورد قانونی و مؤثر با این افراد تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت مقابله با جرائم خاص و کاهش زمینه‌های وقوع جرم، بر آسیب‌شناسی علمی و عالمانه پرونده‌های قضایی تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری از نتایج بررسی‌های تخصصی برای شناسایی علل و زمینه‌های وقوع جرائم و تقویت اقدامات پیشگیرانه شد.

عتباتی در ادامه، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مهم و اتخاذ تصمیمات قضایی دقیق و به‌موقع را مورد تأکید قرار داد و برگزاری نشست‌های مشترک و مشورتی میان قضات دادسرا و دادگاه انقلاب تهران را در راستای تبادل تجربیات، افزایش هماهنگی و ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها ضروری دانست.

رئیس کل دادگستری استان تهران در این بازدید میدانی، بر ضرورت تقویت قاطعیت قضایی، افزایش اثربخشی اقدامات بازدارنده و صیانت از امنیت عمومی تأکید کرد و خواستار تقویت همکاری و هماهنگی میان قضات برای رسیدگی مؤثر به پرونده‌های مهم، مقابله با قاچاقچیان و برخورد با عوامل جاسوسی شد.

این بازدید در راستای نظارت بر روند رسیدگی به پرونده‌ها، شناسایی مسائل و نیازهای مجموعه قضایی و تقویت عملکرد دادسرا و دادگاه انقلاب تهران در حوزه امنیت عمومی و مقابله با جرائم انجام شد.