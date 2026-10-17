نمایش آثار دانشجویان کانون معماران معاصر در کارخانه آرگو

به گزارش خبرگزاری مهر، کانون معماران معاصر با برگزاری رویداد «برآیند، دعوت سوم»، مجموعه‌ای از آثار و تجربه‌های آموزشی دانشجویان خود در ۲ سال اخیر را در قالب یک چیدمان جمعی به نمایش می‌گذارد. این رویداد از ۲۹ مهر تا اول آبان در کارخانه آرگو برگزار می‌شود و با مجموعه‌ای از نشست‌های تخصصی در حوزه معماری همراه خواهد بود.

رویداد «برآیند، دعوت سوم» با هدف ارائه تصویری از فرایندهای آموزشی، رویکردهای طراحی و موضوعات مورد توجه در جریان آموزش معماری در کانون معماران معاصر برگزار می‌شود.

چیدمان این آثار در کنار یکدیگر، امکان مشاهده و بررسی رویکردهای متفاوت دانشجویان و تأمل درباره نسبت میان فرایند آموزش و نتایج حاصل از آن را فراهم می‌کند. این مجموعه همچنین فرصتی برای مواجهه مخاطبان با تجربه‌های آموزشی و شیوه‌های مختلف اندیشیدن و طراحی در معماری معاصر به شمار می‌رود.

هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه، مجموعه‌ای از نشست‌های تخصصی با حضور معماران، مدرسان و صاحب‌نظران این حوزه برگزار خواهد شد. این نشست‌ها با محوریت موضوعات مرتبط با آموزش، اندیشه و تجربه معماری، بستری برای گفتگو و تبادل دیدگاه میان فعالان حرفه‌ای، دانشجویان و علاقه‌مندان فراهم می‌کنند، همچنین رونمایی از کتاب تازه منتشرشده کانون، با عنوان «مربوطیت» که حاصل نشست دور اول رویداد مربوطیت که از گفتمان هفت هنرمند معاصر شکل گرفته است عصر پنجشنبه برگزار خواهد شد.

کانون معماران معاصر نهادی مستقل، غیردولتی و ناسودبر است که در سال ۱۳۹۳ با هدف توسعه آموزش معماری، تقویت تفکر انتقادی و ایجاد بستری برای گفتگو و تبادل اندیشه در حوزه معماری معاصر تأسیس شد.

برگزاری «نامسابقه قرمز» (RED Non-Competition)، انتشار نشریه «هزارتو» و برپایی نمایشگاه‌های آموزشی و پژوهشی از جمله فعالیت‌های فرهنگی و تخصصی این مجموعه است.

بازدید از نمایشگاه «برآیند، دعوت سوم» و حضور در نشست‌های تخصصی آن برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.