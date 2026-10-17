اتفاقات خوبی برای جودو ایران خواهد افتاد؛ موفقیت های ورزش بی سابقه بود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدشروین اسبقیان صبح امروز شنبه ۲۵ مهر در مجمع سالیانه فدراسیون جودو با بیان این که موارد بسیار خوب و مثبتی در مجمع مطرح شد گفت: موفقیت های جودو در دو سال گذشته چشمگیر بوده است که در مسابقات جوانان بحرین این موفقیت ها را شاهد بودیم. توجه فدراسیون جودو به جوانان و ساختن آینده جزو اقدامات شایسته این فدراسیون است.



وی ادامه داد: در بخش های فرهنگی هم باید از آقای میراسماعیلی تشکر ویژه داشته باشم که در تمام این دو جنگ در صحنه عمل حضور داشت که برای ما بسیار حائز اهمیت است. کارهای بسیار ارزشمندی در این دوران از سوی فدراسیون جودو انجام شد که در کنار نیروهای مسلح و مردم بودند. این اقدامات فرهنگی بارها از سوی وزیر محترم وزیر ورزش مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت.



اسبقیان با اشاره به اتفاقاتی که برای ورزش کشور رخ داده است، گفت: با درایت دکتر دنیامالی و هم افزایی که بین کمیته المپیک، پارالمپیک، وزارت ورزش و همه استان ها به وجود آمد، عملکرد ورزش کشور در دو سال اخیر بی سابقه بوده است. آن چیزی که امروز در ورزش کشور می بینیم موفقیت ورزشکاران کشورمان است. کشتی فرنگی ایران در آمریکا قهرمان امیدهای جهان شد که بسیار ارزشمند است.



وی ادامه داد: آن چیزی که به طور ویژه می توانم اشاره کنم اشراف بالا و تسلط بالا بر مسائل ورزش از سوی وزیر ورزش است. ارتباطات بین المللی آقای وزیر عامل موفقیت دو سال اخیر ورزش کشور بوده است. با دو سال برنامه ریزی و جلسات تخصصی ورزش ایران در ناگویا از ۱۳ مدال طلای دوره گذشته به ۱۹ مدال طلا رسید که ثمره تلاش و برنامه ریزی وزیر ورزش است.