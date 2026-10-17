به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی که به ایتالیا سفر کرده است در حاشیه مراسم روز جهانی غذا در مقر فائو با وزیر کشاورزی کوبا دیدار و گفتگو کرد .

وزیر جهاد کشاورزی در این دیدار با تقدیر از مواضع کشور کوبا درباره تجاوز نظامی آمریکا و رژیم غذایی، بر آرمان مشترک دو ملت ایران و کوبا در مقابل زیاده‌های آمریکا تاکید کرد و گفت: تاب‌آوری، همبستگی و مقاومت مردم ایران باعث فرو ریختن قدرت پوشالی آمریکا شد .

وی بر عزم دولت ایران برای توسعه روابط با کوبا در حوزه کشاورزی تاکید کرد و گفت: ایران باید همکاری‌های تجاری بین‌المللی با کوبا را برای امنیت منطقه‌ای و جهانی گسترش و تعمیم دهد .

وزیر کشاورزی کوبا نیز در این دیدار به روابط روابط‌ها و توانمندی‌های کشاورزی ایران اشاره کرد و بر آمادگی کشور برای توسعه تجاری و اقتصادی در غذا بخش و تولیدات کشاورزی تاکید کرد.