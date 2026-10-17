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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

دبستان ۶ کلاسه خاتم‌الانبیا در اسفراین به بهره‌برداری رسید

دبستان ۶ کلاسه خاتم‌الانبیا در اسفراین به بهره‌برداری رسید

اسفراین- دبستان ۶ کلاسه خاتم‌الانبیا با زیربنای ۷۲۵ مترمربع در راستای گام دوم نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بهره‌برداری از دبستان ۶ کلاسه خاتم‌الانبیا در راستای گام دوم نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی با مشارکت مردم، با حضور فرماندار، مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و جمعی از مدیران شهرستان اسفراین برگزار شد.

این دبستان در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۷۱۸ مترمربع، در ۲ طبقه و با زیربنای ۷۲۵ مترمربع احداث شده است.

مدرسه خاتم‌الانبیا با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال و با مشارکت خیر مدرسه‌ساز، ساخته شده و برای بهره‌برداری در اختیار آموزش و پرورش اسفراین قرار گرفته است.

کد مطلب 6980446

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