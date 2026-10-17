ناکامی ۳۴ تبعه خارجی در عبور غیرمجاز از اروندرود استان خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حجت سفیدپوست اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی آبادان در راستای کنترل معابر و پوشش خلاء‌های و با تکیه بر اشراف اطلاعاتی، رصد دقیق تحرکات و اجرای کمین‌های هدفمند، موفق شدند طی دو عملیات منسجم و ضربتی، ۳۴ تبعه خارجی را که قصد عبور از رودخانه اروندرود و ورود به کشور مقابل را داشتند، دستگیر کنند.

وی افزود: این عملیات‌ها با سرعت عمل بالا، هماهنگی عملیاتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و تاکتیکی و استفاده از تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی مرزبانان به اجرا درآمد و تلاش افراد دستگیرشده برای عبور غیرمجاز از مرز ناکام ماند.

فرمانده مرزبانی استان خوزستان با تأکید بر اینکه اشراف اطلاعاتی، هوشیاری عملیاتی و اقدام به‌موقع، مؤلفه‌های اصلی مقابله با هرگونه تحرک غیرمجاز در مرزهاست، تصریح کرد: مرزبانان غیور خوزستان با آمادگی شبانه‌روزی و حضور هدفمند در نوار مرزی، اجازه نخواهند داد مرزهای آبی و خاکی استان به بستری امن برای ترددهای غیرقانونی تبدیل شود.

سردار سفیدپوست در پایان با قدردانی از تلاش‌های هدفمند و هوشمندانه مرزبانان پایگاه دریابانی آبادان بیان کرد: صیانت از مرزهای کشور، مأموریتی مستمر و خط قرمز مرزبانی است و مرزبانان برابر قوانین و مقررات با اقتدار، برخورد قاطع و قانونی با هرگونه تردد غیرمجاز را در دستور کار داده‌اند.