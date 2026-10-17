  1. استانها
  2. سمنان
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

مدارس جدید سمنان تا اوایل آبان تحویل آموزش‌وپرورش می‌شوند

مدارس جدید سمنان تا اوایل آبان تحویل آموزش‌وپرورش می‌شوند

مهدیشهر- مدیرکل نوسازی مدارس استان سمنان از اجرای پروژه‌های آموزشی در گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی خبر داد و گفت: این طرح‌ها تا اوایل آبان‌ماه تکمیل و تحویل آموزش‌وپرورش می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ترکمانی ظهر شنبه در آیین بهره‌برداری از آموزشگاه ۱۲ کلاسه استاد عباس شهریاری در مهدیشهر، اظهار کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده و تأکید استاندار سمنان، بخش عمده پروژه‌های گام دوم نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی تا پایان مهرماه تکمیل می‌شود و سایر طرح‌ها نیز حداکثر تا اوایل آبان‌ماه به آموزش‌وپرورش تحویل داده خواهند شد.

وی با اشاره به مشخصات آموزشگاه ۱۲ کلاسه استاد شهریاری افزود: عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۳۹۷ آغاز شد، اما مشکلات اعتباری و شرایط توپوگرافی منطقه روند تکمیل آن را طولانی کرد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان با عذرخواهی از مردم، اولیای دانش‌آموزان، معلمان و دانش‌آموزان مهدی‌شهر بابت تأخیر در تکمیل این آموزشگاه، تاکید کرد: برای احداث و تکمیل این مجموعه در مجموع بیش از ۴۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و استانی و مشارکت خیرین هزینه شده است.

ترکمانی با قدردانی از خانواده مرحوم عباس شهریاری، خیر این پروژه، بیان کرد: همراهی خیران و حمایت دستگاه‌های اجرایی، استانداری و فرمانداری مهدی‌شهر در تأمین اعتبار و تکمیل این فضای آموزشی نقش موثری داشته است که بخشی از اعتبارات این طرح نیز از محل ارزش افزوده معادن تأمین شد.

وی با بیان اینکه این آموزشگاه حدود سه هزار و ۱۵۰ مترمربع زیربنا دارد، ادامه داد: کارگاه خلاقیت، آزمایشگاه، کتابخانه، نمازخانه، سالن اجتماعات، فضاهای اداری و آموزشی و اتاق انجمن اولیا و مربیان از جمله بخش‌های پیش‌بینی‌شده در این مجموعه است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان سمنان همچنین با اشاره به تأثیر شرایط بازار و نوسانات ناشی از وضعیت جنگی کشور بر اجرای برخی طرح‌ها، ابراز امیدواری کرد: با تلاش پیمانکاران، مشارکت خیرین و همکاری دستگاه‌های اجرایی، پروژه‌های باقی‌مانده در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و به بهره‌برداری برسند.

کد مطلب 6980454

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها