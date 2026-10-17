به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ترکمانی ظهر شنبه در آیین بهره‌برداری از آموزشگاه ۱۲ کلاسه استاد عباس شهریاری در مهدیشهر، اظهار کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده و تأکید استاندار سمنان، بخش عمده پروژه‌های گام دوم نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی تا پایان مهرماه تکمیل می‌شود و سایر طرح‌ها نیز حداکثر تا اوایل آبان‌ماه به آموزش‌وپرورش تحویل داده خواهند شد.

وی با اشاره به مشخصات آموزشگاه ۱۲ کلاسه استاد شهریاری افزود: عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۳۹۷ آغاز شد، اما مشکلات اعتباری و شرایط توپوگرافی منطقه روند تکمیل آن را طولانی کرد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان با عذرخواهی از مردم، اولیای دانش‌آموزان، معلمان و دانش‌آموزان مهدی‌شهر بابت تأخیر در تکمیل این آموزشگاه، تاکید کرد: برای احداث و تکمیل این مجموعه در مجموع بیش از ۴۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و استانی و مشارکت خیرین هزینه شده است.

ترکمانی با قدردانی از خانواده مرحوم عباس شهریاری، خیر این پروژه، بیان کرد: همراهی خیران و حمایت دستگاه‌های اجرایی، استانداری و فرمانداری مهدی‌شهر در تأمین اعتبار و تکمیل این فضای آموزشی نقش موثری داشته است که بخشی از اعتبارات این طرح نیز از محل ارزش افزوده معادن تأمین شد.

وی با بیان اینکه این آموزشگاه حدود سه هزار و ۱۵۰ مترمربع زیربنا دارد، ادامه داد: کارگاه خلاقیت، آزمایشگاه، کتابخانه، نمازخانه، سالن اجتماعات، فضاهای اداری و آموزشی و اتاق انجمن اولیا و مربیان از جمله بخش‌های پیش‌بینی‌شده در این مجموعه است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان سمنان همچنین با اشاره به تأثیر شرایط بازار و نوسانات ناشی از وضعیت جنگی کشور بر اجرای برخی طرح‌ها، ابراز امیدواری کرد: با تلاش پیمانکاران، مشارکت خیرین و همکاری دستگاه‌های اجرایی، پروژه‌های باقی‌مانده در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و به بهره‌برداری برسند.