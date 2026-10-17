  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

السیسی خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده پارلمان مصر درباره عربستان شد

السیسی خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده پارلمان مصر درباره عربستان شد

رئیس‌جمهور مصر از پارلمان این کشور خواسته است که با برگزاری یک نشست اضطراری، مجوزی را برای «دفاع و حفاظت از عربستان سعودی» صادر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر از پارلمان این کشور خواست نشست فوق‌العاده‌ای برگزار کند تا مجوز لازم برای آنچه «دفاع از عربستان سعودی و حفاظت از آن» خوانده، صادر شود.

السیسی گفت: نباید حمایت برادرانمان در کشورهای خلیج فارس از مصر را فراموش کنیم. ما با قدرت می‌ایستیم و از حفاظت از سرزمین برادرانمان در خلیج فارس به‌طور کامل حمایت می‌کنیم.

وی مدعی شد مصر هر اقدامی را برای حفاظت از عربستان و دفاع از این کشور انجام خواهد داد و اجازه نخواهد داد به عربستان، امنیت یا ثبات آن آسیبی وارد شود.

رئیس‌جمهور مصر مدعی شد که هدف از این مجوز، دفاع از کشورهای برادر در منطقه خلیج فارس است و این اقدام جنبه دفاعی دارد، نه جنگ با طرفی دیگر.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که عربستان سعودی حملات هوایی و موشکی به چندین استان یمن انجام داده و خانه‌های مسکونی و اهداف غیرنظامی را هدف قرار داده است.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت دولت صنعا شمار شهدا و مجروحان حملات عربستان به یمن از زمان از سرگیری تشدید درگیری‌ها در سوم سپتامبر گذشته، به ۴۱۹ نفر رسیده است.

در مقابل، نیروهای مسلح یمن نیز حملاتی را علیه تأسیسات حیاتی در خاک عربستان و تجمعات نظامی وابسته به ریاض در داخل یمن انجام داده‌اند.

کد مطلب 6980459

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها