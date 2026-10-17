به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر از پارلمان این کشور خواست نشست فوق‌العاده‌ای برگزار کند تا مجوز لازم برای آنچه «دفاع از عربستان سعودی و حفاظت از آن» خوانده، صادر شود.

السیسی گفت: نباید حمایت برادرانمان در کشورهای خلیج فارس از مصر را فراموش کنیم. ما با قدرت می‌ایستیم و از حفاظت از سرزمین برادرانمان در خلیج فارس به‌طور کامل حمایت می‌کنیم.

وی مدعی شد مصر هر اقدامی را برای حفاظت از عربستان و دفاع از این کشور انجام خواهد داد و اجازه نخواهد داد به عربستان، امنیت یا ثبات آن آسیبی وارد شود.

رئیس‌جمهور مصر مدعی شد که هدف از این مجوز، دفاع از کشورهای برادر در منطقه خلیج فارس است و این اقدام جنبه دفاعی دارد، نه جنگ با طرفی دیگر.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که عربستان سعودی حملات هوایی و موشکی به چندین استان یمن انجام داده و خانه‌های مسکونی و اهداف غیرنظامی را هدف قرار داده است.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت دولت صنعا شمار شهدا و مجروحان حملات عربستان به یمن از زمان از سرگیری تشدید درگیری‌ها در سوم سپتامبر گذشته، به ۴۱۹ نفر رسیده است.

در مقابل، نیروهای مسلح یمن نیز حملاتی را علیه تأسیسات حیاتی در خاک عربستان و تجمعات نظامی وابسته به ریاض در داخل یمن انجام داده‌اند.