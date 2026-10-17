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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

جایگاه اعتباری یزد در قانون بودجه متناسب با درآمدهای استان ارتقا یابد

جایگاه اعتباری یزد در قانون بودجه متناسب با درآمدهای استان ارتقا یابد

یزد- استاندار یزد با تأکید بر ضرورت جلوگیری از فشار مالیاتی غیرمتعارف بر بخش تولید گفت: جایگاه اعتباری استان در قانون بودجه باید ارتقا یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی در نشست با غلامرضا تاج‌گردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در تهران، چهار محور از مطالبات کلان استان را پیگیری کرد.

وی با اشاره به اهمیت تأمین آب شرب استان اظهار کرد: تسریع در اجرای خط دوم انتقال آب یزد و هماهنگی‌های ملی برای تأمین اعتبار این طرح در نشست مطرح شد و با نظر مساعد رئیس کمیسیون برنامه و بودجه همراه بود.

استاندار یزد با تأکید بر ضرورت تعدیل درآمدهای تکلیفی استان در قانون بودجه افزود: سهم درآمدهای مالیاتی باید با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی استان، واقع‌بینانه و منطقی تعیین شود تا فشار غیرمتعارف بر مؤدیان مالیاتی، تولیدکنندگان و کسب‌وکارها وارد نشود.

بابایی، ارتقای جایگاه اعتباری یزد در قانون بودجه را از دیگر محورهای این نشست دانست و گفت: با توجه به سهم استان در تأمین درآمدهای ملی، باید تناسب عادلانه‌ای میان جایگاه درآمدی و اعتباری یزد برقرار شود تا امکان توسعه زیرساخت‌های متناسب با ظرفیت صنعتی استان فراهم شود.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای تقویت همکاری میان سرمایه‌گذاران یزد و سایر استان‌ها خبر داد و تصریح کرد: مقرر شد از طریق اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی، زمینه هم‌افزایی سرمایه‌گذاران و شبکه‌سازی اقتصادی در سطح ملی فراهم شود.

کد مطلب 6980460

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