رحیم زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره راهکارهای کاهش مصرف بنزین در کشور، اظهار کرد: پیش از هرگونه تصمیم‌گیری درباره افزایش قیمت بنزین، باید وضعیت حمل‌ونقل عمومی، شرایط واردات خودرو و کیفیت خودروهای تولید داخل مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: تولید خودروهای بی‌کیفیت در داخل کشور، در کنار تأکید مداوم بر حمایت از خودروسازان داخلی، از جمله مسائلی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد. این عوامل می‌توانند بر میزان مصرف سوخت تأثیرگذار باشند؛ بنابراین، به‌جای تمرکز صرف بر اصلاح قیمت‌ها، باید اصلاح ساختارها در اولویت قرار گیرد.

زارع با تأکید بر ضرورت توسعه حمل‌ونقل عمومی، تسهیل واردات خودرو و حرکت به سمت تولید خودروهای برقی و هیبریدی، تصریح کرد: باید از خودروسازان داخلی خواسته شود متناسب با نیاز روز کشور حرکت کنند. برای مثال، ادامه تولید خودروهایی مانند پراید چه توجیهی دارد؟ ایران‌خودرو و سایپا نیز باید به سمت تولید خودروهای باکیفیت، برقی و هیبریدی حرکت کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حتی می‌توان از محل منابع مرتبط با واردات، حمایت‌های مالی و یارانه‌هایی را برای تولیدکنندگان خودرو در نظر گرفت تا به سمت تولید محصولات باکیفیت‌تر حرکت کنند. برای نمونه، چین علاوه بر خودروهای بی‌کیفیتی که برخی از محصولات آن در بازار ایران عرضه می‌شود، خودروهای باکیفیت نیز تولید می‌کند. بنابراین، باید زمینه ورود خودروهای باکیفیت چینی، به‌ویژه خودروهای برقی و هیبریدی نیز فراهم شود.

وی با اشاره به تأثیر محدود افزایش قیمت بنزین بر کاهش مصرف سوخت، گفت: به اعتقاد من، افزایش بیشتر قیمت بنزین لزوماً تغییر محسوسی در میزان مصرف ایجاد نخواهد کرد، در مقابل، افزایش قیمت بنزین می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر معیشت مردم داشته باشد و ممکن است در هزینه‌های روزمره خانوار و قیمت کالاهای مختلف نمایان شود. علت این مسئله آن است که اقتصاد کشور به قیمت سوخت هم وابستگی دارد و همان‌گونه که از تأثیر نرخ ارز بر قیمت کالاها صحبت می‌شود، بنزین نیز می‌تواند بر هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و در نهایت قیمت سایر کالاها اثر بگذارد.

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تقویت حمل‌ونقل عمومی رایگان در کلان‌شهرها، خاطرنشان کرد: اقدام شهرداری تهران در زمینه رایگان‌سازی حمل‌ونقل عمومی، اقدام مثبتی است و سایر کلان‌شهرهای کشور نیز می‌توانند از این الگو استفاده کنند. لازم است در بودجه، اعتبار و ردیف مشخصی برای حمایت از حمل‌ونقل عمومی در کلان‌شهرها پیش‌بینی شود. می‌توان منابعی را برای تأمین هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی رایگان اختصاص داد تا ضمن کمک به مدیریت مصرف سوخت، فشار اقتصادی کمتری به مردم وارد شود.

