جوکار: تجلیل از پرستاران بدون پرداخت مطالبات آنان کافی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی، محمد صالح جوکار در مراسم تجلیل از پرستاران با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، از تلاش‌های کادر درمان تأمین اجتماعی قدردانی کرد و خواستار توجه جدی به مطالبات این قشر شد.

وی با اشاره به نقش پرستاران در مراقبت مستمر از بیماران اظهار کرد: پرستار علاوه بر رسیدگی به وضعیت جسمی بیمار، با امیدبخشی و دلگرمی به او و خانواده‌اش آرامش می‌دهد و نقش مهمی در روند درمان ایفا می‌کند.

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد با بیان اینکه برگزاری مراسم تجلیل به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای پرستاران نیست، افزود: تجلیل واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که در کنار قدردانی، به مشکلات و مطالبات این قشر نیز رسیدگی شود.

جوکار کمبود نیروی انسانی و افزایش فشار کاری را از مشکلات جامعه پرستاری دانست و گفت: بار کمبود نیرو بر دوش پرستاران است، اما هنگام پرداخت کارانه، نبود اعتبار مطرح می‌شود؛ در حالی که باید به دستمزد، حقوق، شیفت‌های کاری و شرایط زندگی پرستاران توجه شود.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری تصریح کرد: این قانون به تصویب رسیده و باید اجرا شود. نمی‌توان از پرستاران انتظار صبر، ایثار و ارائه خدمات مطلوب داشت، اما حقوق آنان را نادیده گرفت.

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار اولویت‌دادن به پرداخت مطالبات پرستاران شد و اظهار کرد: حقوق جامعه پرستاری باید در اولویت قرار گیرد؛ زیرا رضایت بیماران و ارتقای کیفیت خدمات درمانی، ارتباط مستقیمی با شرایط کاری و انگیزه پرستاران دارد.

جوکار با اشاره به ضرورت همکاری و همدلی میان مدیران بیمارستان‌ها، پزشکان، پرستاران و کارکنان درمانی افزود: توسعه خدمات بیمارستانی تنها به افزایش تخت و خرید تجهیزات محدود نمی‌شود، بلکه رضایت بیماران و کیفیت خدمات ارائه‌شده نیز اهمیت اساسی دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری برای راه‌اندازی درمانگاه تخصصی آزادشهر خبر داد و گفت: امیدواریم تجهیزات این مجموعه به‌زودی آماده شود و درمانگاه در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسد.

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد همچنین درباره تأمین اعتبار طرح بیمارستانی تأمین اجتماعی استان اظهار کرد: قرار است با سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین بخشی از منابع از محل مولدسازی دارایی‌ها در یزد و بخشی دیگر از منابع سازمان در تهران توافق شود و با تنظیم توافق‌نامه، مسیر تأمین اعتبار و اجرای طرح مشخص شود.

جوکار با تأکید بر ضرورت ارتقای خدمات درمانی به کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: کارگرانی که سال‌ها برای کشور زحمت کشیده‌اند، انتظار دارند هنگام مراجعه به مراکز درمانی بهترین خدمات را دریافت کنند و با آرامش و امید به آغوش خانواده بازگردند.