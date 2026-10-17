به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «برخوانی شکرشکن از تلخکامی‌های آکل» به نویسندگی و کارگردانی مهدی فرهادی‌پور، نخستین‌بار در سال ۱۳۹۶ در مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت و در سال ۱۳۹۷ به‌عنوان یکی از آثار منتخب نوزدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی انتخاب شد. این نمایش پس از ۱۰ سال، از ۲۹ مهر ۱۴۰۵ با تهیه‌کنندگی هاتف کلاته در سالن شماره ۳ خانه نمایش مهرگان بار دیگر روی صحنه می‌رود.

این نمایش با ایده‌ای از مجید رحمتی، اقتباسی از داستان «داش‌آکل» نوشته صادق هدایت است.

صفورا کاظم‌پور و صبا فربدیار بازیگران این نمایش ۵۰ دقیقه‌ای هستند.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «اگه شهر شلوغ شده و هر کی به هر کی شده، واسه بی‌داش‌آکلیه ... شهر شده جای جولون دادن کاکارستما ...»

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به امین اسلامی مدیر تولید، محمدصادق خضری موسیقی، وحدت سرچونی طراح گریم، مهدی فرهادی‌پور طراح صحنه، میلاد غفوری‌نژاد مدیر صحنه، مبینا بیک‌زاده طراح لباس، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، حمید سلامی طراح نور، تارا کاشکی اپراتور اتاق فرمان، فرهاد توکلی طراح پوستر، کورش توکلی مدیر تبلیغات، کورش توکلی، سام چهراقی و سحر ربیعی طراحان تیزر، پارسا اسماعیلی مدیر رسانه، امین اسلامی عکاس و روح‌الله جلمبادانی و میلاد غفوری‌نژاد تدارکات اشاره کرد.

نمایش «برخوانی شکرشکن از تلخکامی‌های آکل» از ۲۹ مهر ۱۴۰۵، هر شب به‌جز شنبه‌ها، ساعت ۱۹ در سالن شماره ۳ خانه نمایش مهرگان روی صحنه می‌رود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت به صفحه اختصاصی این نمایش در سایت تیوال مراجعه کنند.