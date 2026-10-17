به گزارش خبرنگار مهر، «اوتکیر یوسوپوف» دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ازبکستان در گفتگویی از چشم‌پوشی از ۱۰۵ هزار دلار دستمزد برای جدایی از باشگاه ایرانی (فولاد خوزستان) تصمیم خود برای بازگشت به تیم نوبهار صحبت کرد.

۱۰۵ هزار دلار را بخشیدم و ۱۵۰ هزار دلار هم بابت انتقال پرداخت شد

او در گفتگو با رسانه «kun» ازبکستان در رابطه با جدایی از فولاد خوزستان گفت: من در بازی تیم ملی مقابل ایران مصدوم شدم. پس از آن تحت عمل جراحی قرار گرفتم و دوره نقاهت و بازتوانی را پشت سر گذاشتم. وقتی به باشگاهم برگشتم، روی نیمکت بودم. از آنجا که جام جهانی نزدیک می‌شد، به‌شدت به حضور در مسابقات و بازی کردن نیاز داشتم. به همین دلیل تصمیم گرفتم جدا شوم.

یحیی گل‌محمدی سرمربی ما انسان بسیار خوبی بود. نزد او رفتم و شرایط را توضیح دادم. او گفت: نه، ما به تو نیاز داریم. بمان، بازی خواهی کرد. اما در اعماق وجودم می‌خواستم از باشگاه جدا شوم.

یوسوپوف توضیح داد: از ازبکستان هم تیم‌های مختلفی با من تماس می‌گرفتند و پیشنهادهایی ارائه می‌دادند. به‌ویژه باشگاه‌های نمنگان علاقه زیادی به جذب من داشتند. با اینکه به آن‌ها می‌گفتم هنوز تکلیفم با باشگاه ایرانی مشخص نشده است، می‌گفتند بیا و قرارداد امضا کن؛ اگر نتوانستی شرایطت را حل کنی، قرارداد را فسخ می‌کنیم. در نهایت نزد رئیس باشگاه رفتم و شرایط را برایش توضیح دادم. گفتم باید برای جام جهانی آماده شوم و به‌طور منظم بازی کنم. او پاسخ داد: «اگر سرمربی اجازه بدهد، با جدایی‌ات موافقت می‌کنم.»

نزد سرمربی رفتم و او موافقت کرد. دوباره پیش رئیس باشگاه برگشتم، اما این بار گفت سرمربی اجازه نداده است. این وضعیت مدتی ادامه داشت؛ نه پولم را می‌دادند و نه اجازه جدایی می‌دادند.

* چه میزان از دستمزدتان را دریافت نکردید؟

۱۰۵هزار دلار.

* یعنی برای اینکه بتوانید جدا شوید، از ۱۰۵ هزار دلار چشم‌پوشی کردید؟

بله. به رئیس باشگاه گفتم این پول را می‌بخشم و باشگاه نوبهار هم مبلغی بابت انتقال من پرداخت خواهد کرد. من مجوز کتبی سرمربی را دریافت کرده بودم و پس از آن مبلغ انتقال از تاشکند واریز شد.

* مبلغ انتقال چقدر بود؟

۱۵۰ هزار دلار. روز بعد وسایلم را جمع کردم و به باشگاه رفتم. از مسئولان باشگاه خواستم برای بازگشتم بلیت هواپیما تهیه کنند، اما آن‌ها گفتند رئیس باشگاه دستور داده است که برایم بلیت نخرند. خیلی عصبانی شدم. راننده شخصی داشتم و از او کمک خواستم. به فرودگاه رفتم و بلیت پرواز به تاشکند از مسیر دبی را خریدم. روز بعد پرواز کردم و به ازبکستان برگشتم. سه یا چهار روز بعد از خروج من جنگ در ایران آغاز شد.

با جلال‌الدین ماشاریپوف تماس گرفتم و از رستم آشورماتوف هم پرسیدم کجا هستند. رستم گفت یک روز پیش از آن به دبی آمده است. سایر بازیکنان ازبکستانی ما همچنان در ایران بودند، اما آن‌ها هم بعداً از مسیرهای مختلف به کشور بازگشتند.