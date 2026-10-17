به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر شنبه در کارگروه گردشگری مهر فرمانداری سمنان از بررسی طرح توسعه گردشگری و خدمات رفاهی در محدوده پارک مسافر خبر داد و بیان کرد: با توجه به نیاز این محدوده به امکانات مذهبی و رفاهی، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذار و هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای اجرای طرح ضروری است.

وی در جلسه بررسی طرح توسعه گردشگری و سرمایه‌گذاری در پارک مسافر با اشاره به مطالبات مسافران درباره کمبود امکانات رفاهی و مذهبی در محدوده کمربندی سمنان اظهار کرد: احداث مسجد و ایجاد فضاهای خدماتی و پذیرایی در مجاورت پارک مسافر می‌تواند بخشی از نیازهای مسافران را برطرف کند.

فرماندار سمنان با اشاره به اعلام آمادگی سرمایه‌گذار برای مشارکت در اجرای این طرح افزود: لازم است ظرفیت‌های موجود و شرایط اجرای طرح با همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی قرار گیرد تا زمینه لازم برای توسعه خدمات در این محدوده فراهم شود.

صمیمیان با تأکید بر ضرورت بررسی زمین مورد نیاز برای اجرای بخش‌های مختلف طرح بیان کرد: تأمین زمین برای فعالیت‌های اقتصادی، خدماتی و پذیرایی سرمایه‌گذار باید در کنار موضوع احداث مسجد مورد توجه قرار گیرد و ابعاد مختلف طرح بر اساس ضوابط قانونی بررسی شود.

وی همچنین بر لزوم هماهنگی با شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه تأکید کرد و افزود: سرمایه‌گذار باید درخواست خود را به‌صورت رسمی ارائه کند تا موضوع احداث مسجد، میزان زمین مورد نیاز و نحوه اجرای طرح از مسیر قانونی پیگیری شود.

فرماندار سمنان با اشاره به ضرورت تعیین کاربری و نحوه واگذاری زمین خاطرنشان کرد: شرایط زمین و امکان استفاده از ظرفیت‌های موجود باید در بررسی‌های کارشناسی مشخص شود تا پیشنهاد نهایی همراه با مستندات لازم به مراجع تصمیم‌ گیر ارائه شود.

صمیمیان تهیه طرح کارشناسی با تعیین محدوده و مساحت مورد نیاز برای احداث مسجد و جانمایی بخش‌های خدماتی، رفاهی و گردشگری را ضروری دانست و افزود: پس از بررسی ابعاد فنی و انجام هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های مسئول، درباره نحوه اجرا و مراحل بعدی این طرح تصمیم‌گیری خواهد شد.