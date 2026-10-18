بهداد سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین شرایط تیم ملی وزنه‌برداری پس از بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: ما پس از بازی‌های آسیایی ناگویا کار را شروع کردیم و دو روز به بچه‌ها استراحت دادیم. اما بلافاصله پس از بازی‌های آسیایی کار را شروع کردیم تا برای مسابقات جهانی با شرایط آماده به میدان برویم. مسابقات جهانی اولین گزینشی المپیک محسوب می‌شود و برای همه کشورها اهمیت زیادی دارد.

وی درباره نفرات معرفی‌شده برای حضور در مسابقات جهانی و احتمال تغییر در فهرست نهایی تیم ملی خاطرنشان کرد: اسامی هشت وزنه‌بردار را اعلام کرده‌ایم؛ در دسته ۸۵ کیلوگرم مصطفی جوادی و عبدالله بیرانوند، در دسته ۹۵ کیلوگرم علی عالی‌پور و حمیدرضا زارع، در دسته ۱۱۰ کیلوگرم علیرضا نصیری و علیرضا معینی و در دسته فوق‌سنگین نیز علیرضا یوسفی و علی داوودی معرفی شده‌اند. منتظریم فهرست نهایی اعلام شود تا کارمان را ادامه دهیم.

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری ایران در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال تغییر در فهرست نفرات اعزامی وجود دارد، گفت: احتمال افزایش تعداد نفرات وجود ندارد، اما ممکن است ورزشکارانی که شرایط ایده‌آل ندارند، در لحظات آخر از اعزام بازبمانند. باید ببینیم شرایط به چه صورت پیش می‌رود. هدف ما این است که وزنه‌بردارانی با بدن آماده به مسابقات اعزام کنیم.

سلیمی در ادامه درباره ناکامی علیرضا نصیری در بازی‌های آسیایی ناگویا و رویکرد کادر فنی نسبت به او گفت: علیرضا نصیری برای ما یک سرمایه است و از بهترین‌های دنیاست. ما باید تمام تلاشمان را بکنیم تا او را حفظ کنیم. از نظر شرایط بدنی، فیزیکی و قدرتی، بسیار پرپتانسیل است، اما مقداری در مسابقات نمی‌تواند استرس و جو حاکم بر رقابت‌ها را کنترل کند و همین مسئله بر عملکردش تأثیر می‌گذارد. در بازی‌های آسیایی شرایطش نسبت به مسابقات قبل خیلی بهتر بود و توانست خودش را بهتر کنترل کند.

وی تأکید کرد: او وزنه‌بردار جوانی است و هرچه بیشتر در میدان مسابقه حضور داشته باشد، بهتر می‌تواند خودش را با آن شرایط تطبیق دهد. من مطمئنم که او در مسابقات جهانی و المپیک ۲۰۲۸ می‌تواند جزو نفرات خوب ما باشد و بهترین نتیجه را کسب کند. برای مسابقات جهانی هم اعزام می‌شود و امیدوارم بتواند عملکرد قابل قبولی از خودش به نمایش بگذارد.

سلیمی درباره عملکرد ملی‌پوشان در بازی‌های آسیایی ناگویا و کسب مدال طلای علی داوودی و علی عالی‌پور اظهار کرد: برنامه ما از قبل مسابقات هم همین بود که چهار وزنه‌بردار را اعزام کنیم و چهار مدال بگیریم و توانستیم دو مدال طلا از میان آن چهار مدال به دست بیاوریم. متأسفانه با مصطفی جوادی و علیرضا نصیری نتوانستیم به هدفی که داشتیم برسیم. عملکرد وزنه‌برداری در بازی‌های آسیایی خوب بود. اینکه مدال نقره دوره قبلی به طلا تبدیل شد، اتفاق خوبی است. امیدوارم این تیم بتواند در مسابقات جهانی، مسابقات گزینشی المپیک و خود المپیک نیز بدرخشد و نفرات ما نتایج خوبی کسب کنند.

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری در مورد شرایط مسابقات جهانی و رقبای پیش رو گفت: مسابقات جهانی چین به‌عنوان نخستین مرحله گزینشی المپیک محسوب می‌شود. نفراتی که در بازی‌های آسیایی روی تخته رفتند همگی جزو بهترین‌های دنیا هستند و در مسابقات جهانی هم حضور دارند. علاوه بر آن‌ها، سه یا چهار ورزشکار دیگر از کشورهای مختلف نیز به جمع رقبای ما اضافه می‌شوند. ما تلاش می‌کنیم در دو هفته باقی‌مانده تا شروع مسابقات، بچه‌های خودمان را آماده کنیم و شرایطشان را به‌گونه‌ای پیش ببریم که بتوانیم بهترین نتیجه را به دست بیاوریم.

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری ایران با اشاره به دشواری رقابت‌های جهانی تأکید کرد: رقابت قطعاً خیلی سخت‌تر خواهد بود، چون همه برای نخستین مرحله گزینشی المپیک آماده می‌شوند و با آمادگی کامل به میدان خواهند آمد. برخی از نفرات ما به بازی‌های آسیایی ناگویا اعزام شده بودند و مسابقات سنگینی را پشت سر گذاشتند. بنابراین ممکن است شرایط بعضی از آن‌ها به‌خوبی پیش نرود و از بدنی کمی خسته باشند، اما تلاش می‌کنیم ورزشکارانی که به مسابقات جهانی می‌فرستیم، از نظر آمادگی بدنی در همان کیفیتی باشند که در بازی‌های آسیایی حضور داشتند.