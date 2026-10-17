به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد پورامیری، ظهر شنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر، ضمن قدردانی از تلاش‌های این رسانه در انعکاس اخبار و رویدادهای استان، اظهار کرد: حضور مجموعه عقیدتی سیاسی در نیروهای مسلح از الهامات الهی و برکاتی است که خداوند متعال به امام راحل و مجموعه دست‌اندرکاران نظام اسلامی عطا کرده است.

وی افزود: مجموعه عقیدتی سیاسی در نیروهای مسلح نقش مهمی در آگاهی‌بخشی، تبیین ارزش‌های دینی و تقویت بینش اعتقادی کارکنان دارد و می‌تواند در معرفی اهمیت و جایگاه مرزبانی در جامعه و میان نیروهای مسلح اثرگذار باشد.

رئیس عقیدتی سیاسی مرزبانی کردستان با اشاره به اهمیت پاسداری از مرزها در آموزه‌های اسلامی بیان کرد: حراست از مرزها و تأمین امنیت جامعه، مسئولیتی ارزشمند است که در فرهنگ دینی و سیره پیامبر اکرم (ص) نیز مورد توجه قرار گرفته است.

پورامیری در تبیین این جایگاه، به روایتی از سیره پیامبر اسلام (ص) اشاره کرد و گفت: در روایتی آمده است که پیکر فردی را برای اقامه نماز به محضر پیامبر اکرم (ص) آوردند، اما کسی برای نماز خواندن بر او پیش‌قدم نمی‌شد؛ در این میان، یکی از حاضران از نگهبانی و حراست آن فرد از محل نگهبانی خود سخن گفت و پیامبر اکرم (ص) همین اقدام را برای اقامه نماز بر پیکر او کافی دانستند.

وی خاطرنشان کرد: این روایت بیانگر ارزش و اهمیت نگهبانی و حراست است و نشان می‌دهد که حفاظت از امنیت و مرزها، مسئولیتی ارزشمند و برخوردار از جایگاه معنوی است.