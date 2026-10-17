به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، عباس حاجی‌حسینی هم‌زمان با روز گیاه‌پزشک در نشست با مدیران و کارشناسان مدیریت حفظ نباتات، گیاه‌پزشکان را از ارکان اصلی پدافند زیستی و پایداری تولید عنوان کرد و گفت: استمرار صادرات محصولات راهبردی استان، از جمله پسته و محصولات گلخانه‌ای، به دقت آزمایشگاه‌ها، کنترل باقیمانده سموم و رعایت الزامات قرنطینه‌ای وابسته است.

وی با اشاره به توسعه مناسبات تجاری و اهمیت رعایت استانداردهای بازارهای هدف افزود: کشورهای مقصد صادراتی، الزامات سخت‌گیرانه‌ای در زمینه سلامت گیاهی و گواهی‌های بهداشتی دارند؛ ازاین‌رو، توانمندسازی و تجهیز آزمایشگاه‌های تخصصی همکار، نقش مهمی در افزایش رقابت‌پذیری محصولات کشاورزی یزد دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد همچنین در بازدید از یکی از کلینیک‌ها و آزمایشگاه‌های تخصصی پایش آب و خاک، سلامت بذر و سنجش باقیمانده سموم، ظرفیت‌های تشخیصی و کنترل کیفی بخش خصوصی را بررسی کرد.

حاجی‌حسینی با تأکید بر حمایت از کلینیک‌های گیاه‌پزشکی و آزمایشگاه‌های دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: همکاری بخش دولتی با ظرفیت‌های تخصصی بخش خصوصی، علاوه بر ارتقای سلامت محصولات غذایی، به افزایش اعتماد بازارهای صادراتی و توسعه کشاورزی دقیق و زیست‌محور در استان کمک می‌کند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های جامعه گیاه‌پزشکی استان گفت: هدف‌گذاری ما، تقویت زنجیره تولید تا صادرات محصولات کشاورزی یزد بر پایه استانداردهای علمی، امنیت زیستی و تعاملات فعال اقتصادی است.