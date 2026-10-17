به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین جعفری ظهر شنبه در نشست هیئت اجرایی انتخابات بخش ارم با حضور اعضای هیئت اجرایی با اشاره به بازگشت عشایر به منطقه اظهار کرد: با توجه به بازگشت عشایر به بخش ارم، تعداد شعب اخذ رأی این بخش از ۲۰ شعبه به ۲۷ شعبه افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: این شعب شامل ۲۴ شعبه روستایی و سه شعبه شهری خواهد بود و همه مقدمات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه در این بخش فراهم شده است.

بخشدار ارم با تأکید بر آمادگی کامل هیئت اجرایی بخش ارم برای برگزاری انتخابات تصریح کرد: هیئت اجرایی با هماهنگی کامل اعضا و با بهره‌گیری از تجربه گذشته، آماده است تا فرایند انتخابات را در شرایطی امن و منظم برگزار کند.

در ادامه این نشست ، اعضای هیئت اجرایی ضمن بررسی جزئیات مربوط به شعب اخذ رأی، بر لزوم هماهنگی هرچه بیشتر برای پوشش مناطق روستایی و شهری و تسهیل حضور رأی‌دهندگان تأکید کردند.

بر اساس تصمیم اتخاذشده در این جلسه، مقرر شد تا زمان برگزاری انتخابات، جلسات هیئت اجرایی بخش ارم هر هفته روزهای شنبه برگزار شود تا آمادگی لازم برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات افزایش یابد.