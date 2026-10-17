به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد کولیوند در جلسه آمادگی و بررسی راهکارهای مقابله با پدیده ال‌نینو در استان سمنان در استانداری با بیان اینکه برنامه ریزی برای مدیریت بحران باید پیش از وقوع حوادث انجام شود، اظهار داشت: هر شهرستان باید در حوزه منابع طبیعی و سایر بخش‌های مرتبط، جدول اقدامات مورد نیاز را تهیه و ملاحظات، نیازها و راهکارهای اجرایی دقیق را مشخص کند تا روند اجرای برنامه‌ها بدون تأخیر پیش رود.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی و اولویت‌بندی نقاط حادثه‌خیز افزود: آخرین وضعیت مناطق حساس و مستعد سیلاب در سطح استان باید جمع‌آوری و بر اساس اطلاعات موجود، برنامه عملیاتی مشخصی برای رفع مشکلات و کاهش خطرات احتمالی تدوین شود.

استاندار سمنان با اشاره به ضرورت آماده‌سازی تجهیزات و امکانات مورد نیاز در شرایط بحرانی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید ماشین‌آلات، تجهیزات و ادوات خود را برای استفاده در زمان بحران آماده نگه دارند و در صورت نیاز، امکانات لازم را در اختیار دستگاه‌های خدمات رسان و مجموعه‌های مسئول مدیریت بحران قرار دهند تا کمبود تجهیزات مانع امداد رسانی نشود.

کلیوند همچنین خواستار ورود شهرک‌های صنعتی به برنامه‌های پیشگیرانه شد و ادامه داد: این مجموعه‌ها باید با توجه به قرارگیری برخی تأسیسات و زیرساخت‌ها در معرض خطر، اقدامات لازم را برای حفاظت از امکانات خود انجام دهند تا در صورت بروز شرایط بحرانی، میزان خسارات به حداقل برسد.

وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت جوامع محلی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از توان مردم، به‌ویژه ساکنان روستاهای در معرض خطر، در کنار ظرفیت دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به افزایش سرعت و اثربخشی اقدامات در زمان وقوع حوادث کمک کند.

استاندار سمنان با اشاره به احتمال بروز شرایط بحرانی در روزهای آینده توضیح داد: اقدامات ضروری برای رفع موقت مشکلات و کاهش خطر در نقاط حادثه خیز باید بدون انتظار برای وقوع حادثه آغاز شود و دستگاه‌های مسئول، موضوعات اولویت دار را در دستور کار قرار دهند.

کولیوند مدیریت اجرای پروژه‌های غیرضروری را از دیگر الزامات حفظ آمادگی دستگاه‌ها دانست و اضافه کرد: باید از درگیر شدن بی‌مورد ماشین‌آلات و تجهیزات در طرح‌های غیرضروری جلوگیری شود تا این امکانات در صورت بروز بحران، برای خدمت‌رسانی به مناطق آسیب‌پذیر در دسترس باشند. بخش خصوصی نیز باید برای مشارکت و تأمین تجهیزات در شرایط اضطراری آمادگی داشته باشد.

وی همچنین بر ضرورت پیش‌بینی نیازهای اولیه افراد آسیب‌دیده تأکید کرد و افزود: محل‌های اسکان اضطراری باید از هم‌اکنون شناسایی و برای تأمین تغذیه و اسکان افراد در شرایط بحرانی برنامه‌ریزی شود. این مراکز نیز باید پیش از وقوع حادثه به امکانات مورد نیاز مجهز شوند تا امکان استفاده سریع از آن‌ها فراهم باشد.

کولیوند با تأکید بر ضرورت تقویت رویکرد پیشگیرانه در میان مدیران و مسئولان دستگاه‌ها اظهار داشت: آمادگی برای مقابله با بحران باید پیش از وقوع آن شکل بگیرد و همه دستگاه‌های مسئول، پیش‌بینی‌های لازم را برای واکنش سریع و موثر به حوادث احتمالی انجام دهند.