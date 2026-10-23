بابک محمودی، رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر در گفتگو با مهر، با اشاره به ساختار تیم‌های عملیاتی این سازمان اظهار کرد: بحران یک عنوان کلی برای مجموعه‌ای از حوادث مختلف است و هر حادثه با توجه به ماهیت و شرایط خود، به نیروها و امکانات تخصصی نیاز دارد.

وی افزود: زلزله، سیلاب، بارش برف، حوادث کوهستانی و آتش‌سوزی از جمله حوادثی هستند که هرکدام شرایط عملیاتی متفاوتی دارند و نمی‌توان برای همه آن‌ها از یک نوع تجهیزات و نیروی تخصصی استفاده کرد.

تجهیزات متناسب با شرایط حادثه

محمودی ادامه داد: تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر بر اساس نوع مأموریت، تجهیزات و امکانات تخصصی مورد نیاز را در اختیار دارند تا بتوانند در شرایط مختلف وارد میدان شوند.

وی با اشاره به تیم‌های تخصصی سیلاب گفت: این تیم‌ها به خودروهای ویژه، تجهیزات مناسب برای عملیات در آب و پوشاک تخصصی نیاز دارند؛ چراکه امدادرسانی در شرایط سیلاب با سایر مأموریت‌های امدادی تفاوت دارد.

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر خاطرنشان کرد: تقویت ظرفیت‌های تخصصی و تأمین امکانات متناسب با نوع حادثه، از الزامات افزایش سرعت و کیفیت پاسخ‌گویی به حوادث است.

ضرورت آمادگی برای حوادث مختلف

محمودی با اشاره به برنامه‌های آمادگی زمستانی این سازمان اظهار کرد: با توجه به احتمال وقوع حوادث مختلف در فصل زمستان، افزایش ظرفیت تیم‌های تخصصی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در دستور کار قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: هدف از این برنامه‌ها آن است که نیروهای امدادی متناسب با نوع حادثه و شرایط منطقه، با آمادگی و تجهیزات لازم در محل حاضر شوند و خدمات امدادی را به آسیب‌دیدگان ارائه دهند.