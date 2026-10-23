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۱ آبان ۱۴۰۵، ۸:۱۰

تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر متناسب با نوع بحران وارد میدان می‌شوند

تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر متناسب با نوع بحران وارد میدان می‌شوند

رئیس سازمان امدادونجات هلال‌احمر از سازماندهی تیم‌های تخصصی متناسب با انواع حوادث خبر داد.

بابک محمودی، رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر در گفتگو با مهر، با اشاره به ساختار تیم‌های عملیاتی این سازمان اظهار کرد: بحران یک عنوان کلی برای مجموعه‌ای از حوادث مختلف است و هر حادثه با توجه به ماهیت و شرایط خود، به نیروها و امکانات تخصصی نیاز دارد.

وی افزود: زلزله، سیلاب، بارش برف، حوادث کوهستانی و آتش‌سوزی از جمله حوادثی هستند که هرکدام شرایط عملیاتی متفاوتی دارند و نمی‌توان برای همه آن‌ها از یک نوع تجهیزات و نیروی تخصصی استفاده کرد.

تجهیزات متناسب با شرایط حادثه

محمودی ادامه داد: تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر بر اساس نوع مأموریت، تجهیزات و امکانات تخصصی مورد نیاز را در اختیار دارند تا بتوانند در شرایط مختلف وارد میدان شوند.

وی با اشاره به تیم‌های تخصصی سیلاب گفت: این تیم‌ها به خودروهای ویژه، تجهیزات مناسب برای عملیات در آب و پوشاک تخصصی نیاز دارند؛ چراکه امدادرسانی در شرایط سیلاب با سایر مأموریت‌های امدادی تفاوت دارد.

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر خاطرنشان کرد: تقویت ظرفیت‌های تخصصی و تأمین امکانات متناسب با نوع حادثه، از الزامات افزایش سرعت و کیفیت پاسخ‌گویی به حوادث است.

ضرورت آمادگی برای حوادث مختلف

محمودی با اشاره به برنامه‌های آمادگی زمستانی این سازمان اظهار کرد: با توجه به احتمال وقوع حوادث مختلف در فصل زمستان، افزایش ظرفیت تیم‌های تخصصی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در دستور کار قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: هدف از این برنامه‌ها آن است که نیروهای امدادی متناسب با نوع حادثه و شرایط منطقه، با آمادگی و تجهیزات لازم در محل حاضر شوند و خدمات امدادی را به آسیب‌دیدگان ارائه دهند.

کد مطلب 6980512
محدثه رمضانعلی

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