چهار کودک کتابخوان بیساران در پویش ملی «کتابخوان برتر» درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کردستان، با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: مرسانا شهابی، اوین قطارچی، هلیا خدامرادی و زیلان فیضی، چهار عضو فعال کتابخانه عمومی شهید ملا محمد ذبیحی روستای بیساران شهرستان سروآباد هستند که در پویش «کتابخوان برتر» عنوان برگزیده را کسب کردند.

معصومه حسنی خونسار افزود: این موفقیت نشان‌دهنده ظرفیت کتابخانه‌های عمومی در ترویج فرهنگ مطالعه و نهادینه‌کردن عادت کتابخوانی در میان کودکان و نوجوانان است.

وی بیان کرد: پویش «کتابخوان برتر» در قالب برنامه تلویزیونی «کتاب شیرین» از شبکه پویا و با هدف گسترش فرهنگ مطالعه در میان کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

وی گفت: در این پویش، اعضای کتابخانه‌های عمومی با امانت گرفتن کتاب، مطالعه و بازگرداندن آن به کتابخانه در فرایند انتخاب کتابخوانان برتر شرکت می‌کنند و میزان امانت و بازگشت کتاب‌ها، مبنای شناسایی افراد برگزیده قرار می‌گیرد.

حسنی خونسار اضافه کرد: اسامی منتخبین نیز از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام و در برنامه تلویزیونی معرفی می‌شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان یادآور شد: بر اساس اعلام برگزارکنندگان، روزانه به دو نفر از برگزیدگان این پویش جوایز نقدی میلیونی اهدا می‌شود؛ فرصتی که در کنار تشویق کودکان و نوجوانان به مطالعه، انگیزه آنان را برای استفاده بیشتر از ظرفیت کتابخانه‌های عمومی افزایش می‌دهد.