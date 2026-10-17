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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۷

چهار کودک کتابخوان بیساران در پویش ملی «کتابخوان برتر» درخشیدند

چهار کودک کتابخوان بیساران در پویش ملی «کتابخوان برتر» درخشیدند

سنندج- چهار عضو کتابخانه شهید ملا محمد ذبیحی روستای بیساران سروآباد، با کسب عنوان «کتابخوان برتر» در پویش تلویزیونی «کتاب شیرین» موفقیت تازه‌ای برای ترویج فرهنگ مطالعه در کردستان رقم زدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کردستان، با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: مرسانا شهابی، اوین قطارچی، هلیا خدامرادی و زیلان فیضی، چهار عضو فعال کتابخانه عمومی شهید ملا محمد ذبیحی روستای بیساران شهرستان سروآباد هستند که در پویش «کتابخوان برتر» عنوان برگزیده را کسب کردند.

معصومه حسنی خونسار افزود: این موفقیت نشان‌دهنده ظرفیت کتابخانه‌های عمومی در ترویج فرهنگ مطالعه و نهادینه‌کردن عادت کتابخوانی در میان کودکان و نوجوانان است.

وی بیان کرد: پویش «کتابخوان برتر» در قالب برنامه تلویزیونی «کتاب شیرین» از شبکه پویا و با هدف گسترش فرهنگ مطالعه در میان کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

وی گفت: در این پویش، اعضای کتابخانه‌های عمومی با امانت گرفتن کتاب، مطالعه و بازگرداندن آن به کتابخانه در فرایند انتخاب کتابخوانان برتر شرکت می‌کنند و میزان امانت و بازگشت کتاب‌ها، مبنای شناسایی افراد برگزیده قرار می‌گیرد.

حسنی خونسار اضافه کرد: اسامی منتخبین نیز از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام و در برنامه تلویزیونی معرفی می‌شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان یادآور شد: بر اساس اعلام برگزارکنندگان، روزانه به دو نفر از برگزیدگان این پویش جوایز نقدی میلیونی اهدا می‌شود؛ فرصتی که در کنار تشویق کودکان و نوجوانان به مطالعه، انگیزه آنان را برای استفاده بیشتر از ظرفیت کتابخانه‌های عمومی افزایش می‌دهد.

کد مطلب 6980513

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