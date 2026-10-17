بخشدار ارم: طرح ضربتی نظارت بر سلامت مواد غذایی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری ظهر شنبه در حاشیه اجرای این طرح اظهار کرد: در راستای حفظ سلامت شهروندان و پیشگیری از عرضه مواد غذایی ناسالم، طرح ضربتی نظارت بر سلامت مواد غذایی در شهر تنگ‌ارم با همکاری کارشناسان بهداشت محیط شهرستان دشتستان، بخشداری ارم و مرکز خدمات جامع سلامت تنگ‌ارم اجرا شد.

بخشدار ارم افزود: در این طرح، کارشناسان بهداشت محیط از مغازه‌ها، سوپرمارکت‌ها و رستوران‌های شهر تنگ‌ارم بازدید کردند و مواد غذایی تاریخ‌گذشته شناسایی و جمع‌آوری شد.

وی افزود: در جریان این بازدیدها، توصیه‌های لازم درباره رعایت اصول بهداشتی به متصدیان واحدهای صنفی ارائه شد تا سلامت شهروندان در اولویت قرار گیرد.

بخشدار ارم با تأکید بر ضرورت تداوم این بازدیدها برای حفظ سلامت و رفاه مردم تصریح کرد: سلامت مردم، خط قرمز نظارت‌های بهداشتی است و دستگاه‌های متولی باید با جدیت نسبت به نظارت بر عرضه مواد غذایی اقدام کنند.

نیکنام ،سرپرست مرکز خدمات جامع سلامت تنگ‌ارم، از شهروندان خواست هنگام خرید، به تاریخ انقضا و سلامت محصولات غذایی توجه ویژه داشته باشند و در صورت مشاهده موارد غیربهداشتی، مراتب را به مراکز بهداشتی گزارش دهند.

در پایان این طرح، از تلاش و همکاری واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان، خانم‌ها حسینی و ارجمندی، باصولی و سایر کارشناسان حاضر در این طرح، صمیمانه قدردانی شد.