به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدباقر سیدی ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب، اجتماعات شبانه مردم در سطح کشور و بناب را مهم ارزیابی کرد و گفت: این اجتماعات در جلوگیری از فتنه‌گری دشمنان نظام اسلامی در داخل کشور نقش داشته و در چارچوب دستورهای مقام معظم رهبری برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار این حضور مردمی، خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ رونق اجتماعات شبانه و برگزاری آن‌ها با قدرت بیشتر شد.

امام جمعه بناب در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت تقویت نقش مساجد در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی تأکید کرد و ساماندهی وضعیت مساجد و هیئت‌امنای آن‌ها را از اقدامات ضروری شهرستان دانست.

آیت‌الله سیدی با اشاره به اهمیت تشکیل قرارگاه مساجد در بناب اظهار کرد: مساجد باید به‌گونه‌ای فعالیت کنند که همواره محل مراجعه و پناهگاه مردم در امور مختلف باشند و استفاده از آن‌ها به مناسبت‌هایی مانند ماه محرم و ماه مبارک رمضان محدود نشود.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری مستمر از ظرفیت مساجد، اقامه نمازهای یومیه و توسعه برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی را از محورهای فعالیت این مراکز دینی عنوان کرد.

تعیین وظایف دستگاه‌ها در قرارگاه حجاب و عفاف

نماینده مردم آذربایجان‌شرقی در مجلس خبرگان رهبری همچنین از تشکیل قرارگاه حجاب و عفاف در سطح کشور با تأیید رئیس‌جمهور خبر داد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بناب با اشاره به تعیین وظایف دستگاه‌های اجرایی در این قرارگاه گفت: هر یک از دستگاه‌ها باید در چارچوب مسئولیت‌های تعیین‌شده، اقدامات لازم را برای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و مقابله با آنچه ولنگاری خواند، اجرا کنند.