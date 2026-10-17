به گزارش خبرنگار مهر؛ توحید شیرزاد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز، عصر امروز در نشست خبری با خبرنگاران استان البرز، از ارزیابی حدود ۷۵ دستگاه اجرایی، شهرداری و بانک در جشنواره شهید رجایی خبر داد و گفت: ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در سال ۱۴۰۴ با تمرکز بر خدمات‌رسانی در شرایط جنگی انجام شده است.

وی اظهار کرد: جشنواره شهید رجایی هر سال با هدف ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و قدردانی از کارکنان و مجموعه‌هایی برگزار می‌شود که در ارائه خدمات اداری عملکرد قابل قبولی داشته‌اند.

وی افزود: جشنواره پیش‌رو عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۴ را بررسی می‌کند و به دلیل شرایط ویژه کشور در سال گذشته، محور ارزیابی‌ها نسبت به دوره‌های قبل تغییر کرده است.

ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در ۱۲ محور

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی البرز با اشاره به تأثیر رویدادهای سال گذشته بر شیوه ارزیابی دستگاه‌ها گفت: با توجه به شرایط جنگی و سایر تحولات کشور، ارزیابی امسال با تمرکز بر فعالیت‌ها و خدمات دستگاه‌های اجرایی در این دوره انجام شده است.

شیرزاد ادامه داد: دستگاه‌ها مستندات عملکرد خود را در ۱۲ محور موضوعی ارائه کرده‌اند و این مستندات بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه حدود ۷۵ دستگاه در این فرایند ارزیابی شده‌اند، توضیح داد: در میان مجموعه‌های بررسی‌شده، ۴۸ دستگاه اجرایی و اداری، ۱۸ شهرداری و هشت بانک قرار دارند. نتایج ارزیابی‌ها نیز برای تصمیم‌گیری و تقدیر از مجموعه‌های منتخب ارائه شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی البرز با اشاره به ضرورت انعکاس خدمات کارکنان دولت گفت: در کنار انتقادهایی که مردم نسبت به عملکرد نظام اداری دارند، باید خدماتی را که کارکنان دولت در شرایط دشوار ارائه می‌کنند نیز به اطلاع جامعه رساند.

وی افزود: در دوره جنگ، دستگاه‌های مسئول تلاش کردند پایداری خدماتی مانند تأمین آب، برق، گاز، ارتباطات و سایر نیازهای عمومی مردم حفظ شود و اختلال‌های احتمالی به حداقل برسد.

شیرزاد با عذرخواهی از مردم بابت کاستی‌های موجود در نظام اداری تأکید کرد: برگزاری جشنواره شهید رجایی صرفاً به معنای تقدیر از چند دستگاه منتخب نیست، بلکه فرصتی برای قدردانی از تلاش کارکنان دولت در بخش‌های مختلف به شمار می‌رود.

وی درباره انتخاب محل برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره نیز گفت: پل شهید سلیمانی به‌عنوان نمادی از اتحاد، ایستادگی و پیوند میان مردم و مناطق مختلف کشور انتخاب شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز با اشاره به اهمیت تکمیل این پروژه افزود: تکمیل پل می‌تواند بخشی از مشکلات ترافیکی و رفت‌وآمد در این محدوده را کاهش دهد و شرایط مناسب‌تری برای تردد مسافران و ساکنان منطقه فراهم کند.

شیرزاد با بیان اینکه تکمیل پروژه به تأمین منابع مالی وابسته است، ابراز امیدواری کرد روند اجرایی آن با تأمین اعتبار موردنیاز ادامه یابد.

وی همچنین از جذب کامل ظرفیت اوراق مرابحه تخصیص‌یافته به استان در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: با استفاده از این ظرفیت، حدود ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت.

به گفته وی، با وجود محدودیت‌های مالی، میزان تخصیص اعتبارات استان در سال گذشته به حدود ۸۰ درصد رسید؛ با این حال، اعتبارات سال جاری با رشد قابل‌توجهی همراه نبوده و بخش مهمی از منابع در اختیار دستگاه‌ها به نیازهای جاری و تعمیر و تجهیز اختصاص یافته است.

سرشماری نفوس و مسکن البرز از اول آبان با مراجعه نمونه‌ای به منازل

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز از آغاز مراجعه میدانی مأموران سرشماری نفوس و مسکن از اول آبان خبر داد و گفت: در روش جدید ثبت‌مبنا، اطلاعات شهروندان ابتدا از سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی گردآوری می‌شود و مراجعه حضوری برای تکمیل یا بررسی اطلاعات به‌صورت نمونه‌ای انجام خواهد شد.

وی اظهار کرد: سرشماری نفوس و مسکن پس از گذشت ۱۰ سال از سرشماری سال ۱۳۹۵، با رویکرد ثبت‌مبنا در حال اجراست؛ روشی که در آن به‌جای مراجعه به تمام خانوارها، اطلاعات موجود در سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی مبنای تشکیل نظام آماری قرار می‌گیرد.

وی افزود: در روش ثبت‌مبنا، اطلاعات موجود در سامانه‌های دستگاه‌های مختلف، از جمله ثبت احوال، بانک‌ها، فراجا، سامانه املاک و اسکان، ثبت اسناد و سایر مراجع مرتبط، با استفاده از اطلاعات هویتی افراد بررسی و تجمیع می‌شود.

شیرزاد ادامه داد: ممکن است اطلاعات برخی شهروندان در سامانه‌ها وجود نداشته باشد، ناقص باشد یا میان داده‌های ثبت‌شده در دستگاه‌های مختلف مغایرت وجود داشته باشد. به همین دلیل، مرحله‌ای برای تکمیل، اصلاح و اعتبارسنجی اطلاعات در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز گفت: پیامک اطلاع‌رسانی برای گروه‌های هدف ارسال می‌شود تا اطلاعات خود را از طریق سامانه مربوط به دولت من و سرشماری تکمیل یا اصلاح کنند.

وی تأکید کرد: در پیامک اولیه لینکی برای ورود مستقیم درج نشده است و شهروندان باید به سامانه اعلام‌شده مراجعه کنند. بنابراین، مردم لازم است به پیامک‌های جعلی و لینک‌های ناشناس توجه نکنند.

مراجعه مأموران از اول تا پایان آبان

شیرزاد با بیان اینکه مراجعه حضوری در سرشماری جدید به تمام منازل انجام نمی‌شود، گفت: پس از پایان مرحله تکمیل اطلاعات، مأموران برای بررسی و جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت نمونه‌ای به منازل مراجعه خواهند کرد.

وی افزود: برنامه‌ریزی انجام‌شده برای اجرای عملیات میدانی از اول آبان تا ۳۰ آبان است، اما تلاش می‌کنیم با توجه به شرایط آب‌وهوایی و محدودیت‌های موجود، این فرایند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان برسد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی البرز تعداد نیروهای مشارکت‌کننده در عملیات سرشماری استان را حدود ۷۵ نفر اعلام کرد و گفت: حدود ۵۰ نفر از این افراد مأموران سرشماری هستند و سایر نیروها در بخش کارشناسی، فنی و پشتیبانی فعالیت می‌کنند.

وی اضافه کرد: ستاد سرشماری استان به ریاست استاندار و دبیری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تشکیل شده و ستادهای متناظر در شهرستان‌ها نیز با مسئولیت فرمانداران، اجرای این طرح را پیگیری می‌کنند.

سرشماری دقیق، مبنای توزیع عادلانه امکانات

شیرزاد با تأکید بر نقش آمار در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی اظهار کرد: اطلاعات دقیق جمعیتی، مبنای تصمیم‌گیری برای توزیع امکانات، تخصیص منابع و ارائه خدمات عمومی است و هرچه کیفیت داده‌ها بالاتر باشد، امکان برنامه‌ریزی مؤثرتر فراهم می‌شود.

وی با اشاره به مهاجرپذیری استان البرز گفت: بخشی از جمعیت ساکن استان در سال‌های گذشته از سایر استان‌ها به البرز مهاجرت کرده‌اند و از زیرساخت‌های آموزشی، درمانی و خدماتی آن استفاده می‌کنند؛ موضوعی که ضرورت به‌روزرسانی آمار جمعیت و نیازهای واقعی استان را افزایش می‌دهد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز برای توضیح این موضوع به آمار دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی اشاره کرد و افزود: پیش‌بینی استان برای سال جاری حدود ۲۷ هزار دانش‌آموز بود، اما شمار ثبت‌شده به حدود ۳۰ هزار نفر رسید؛ اختلافی که می‌تواند فشار بر ظرفیت مدارس و کلاس‌های درس را افزایش دهد.

شیرزاد گفت: در برخی مناطق، شمار دانش‌آموزان کلاس‌ها از ظرفیت استاندارد فراتر رفته است و این وضعیت بر کیفیت خدمات آموزشی اثر می‌گذارد. به گفته وی، اطلاعات دقیق جمعیتی می‌تواند در برنامه‌ریزی زیرساخت‌ها و توزیع متناسب امکانات نقش مؤثری داشته باشد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با مشارکت شهروندان و همکاری رسانه‌ها، سرشماری با دقت بیشتری انجام شود و نتایج آن در برنامه‌ریزی‌های آینده استان مورد استفاده قرار گیرد.