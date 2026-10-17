پویایی نهضت عدالت فضاهای آموزشی در استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی طالبی، در نشست شورای آموزش و پرورش استان کرمان گفت: در چارچوب نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، امروز ۸۲ فضای آموزشی در استان کرمان به بهره‌برداری رسید و پروژه‌های دیگری نیز در آستانه آغاز عملیات اجرایی قرار دارند.



وی افزود: اجرای این طرح‌ها و آغاز پروژه‌های جدید، نشان‌دهنده پویایی نهضت توسعه عدالت آموزشی و تداوم تلاش‌ها برای گسترش فضاهای آموزشی در سراسر استان کرمان است



استاندار کرمان با اشاره به دستاوردهای چشمگیر استان در حوزه شاخص‌های آموزشی و ارتقای نمرات امتحانات نهایی تصریح کرد: استان کرمان موفق به کسب رتبه اول کشور در شاخص رشد نمرات امتحان نهایی در رشته ریاضی شده است.



وی افزود: استان کرمان در بخش مدارس دولتی، رتبه دوم رشد در سطح کشور و در مجموع مدارس، رتبه ششم کشور را کسب کرده است که این موفقیت حاصل تلاش مجموعه عوامل و دست‌اندرکاران حوزه آموزش است و از همه افراد سهیم در این دستاورد قدردانی خواهد شد.



طالبی، کاهش فاصله نمرات مناطق کم‌برخوردار با مناطق برخوردار را یکی از دستاوردهای آموزش و پرورش استان دانست و افزود: این مهم نشان‌دهنده حرکت هدفمند و واقعی به سمت عدالت آموزشی است.



وی همچنین با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان کرمانی در آزمون سراسری کنکور اظهار کرد: کسب ۸۰ رتبه زیر هزار از سوی دانش‌آموزان استان، دستاوردی ارزشمند است که از این تعداد، ۴۵ نفر از مدارس استعدادهای درخشان و سایرین از دیگر مدارس استان بوده‌اند.



استاندار کرمان خاطر نشان کرد: به‌منظور قدردانی از تلاش دانش‌آموزان برتر و ایجاد انگیزه در میان دانش‌آموزان، برگزاری مراسم سالانه تجلیل از برترین‌های کنکور در استان کرمان پایه‌گذاری خواهد شد.

