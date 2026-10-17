پویایی نهضت عدالت فضاهای آموزشی در استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی طالبی، در نشست شورای آموزش و پرورش استان کرمان گفت: در چارچوب نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، امروز ۸۲ فضای آموزشی در استان کرمان به بهرهبرداری رسید و پروژههای دیگری نیز در آستانه آغاز عملیات اجرایی قرار دارند.
وی افزود: اجرای این طرحها و آغاز پروژههای جدید، نشاندهنده پویایی نهضت توسعه عدالت آموزشی و تداوم تلاشها برای گسترش فضاهای آموزشی در سراسر استان کرمان است
استاندار کرمان با اشاره به دستاوردهای چشمگیر استان در حوزه شاخصهای آموزشی و ارتقای نمرات امتحانات نهایی تصریح کرد: استان کرمان موفق به کسب رتبه اول کشور در شاخص رشد نمرات امتحان نهایی در رشته ریاضی شده است.
وی افزود: استان کرمان در بخش مدارس دولتی، رتبه دوم رشد در سطح کشور و در مجموع مدارس، رتبه ششم کشور را کسب کرده است که این موفقیت حاصل تلاش مجموعه عوامل و دستاندرکاران حوزه آموزش است و از همه افراد سهیم در این دستاورد قدردانی خواهد شد.
طالبی، کاهش فاصله نمرات مناطق کمبرخوردار با مناطق برخوردار را یکی از دستاوردهای آموزش و پرورش استان دانست و افزود: این مهم نشاندهنده حرکت هدفمند و واقعی به سمت عدالت آموزشی است.
وی همچنین با اشاره به موفقیت دانشآموزان کرمانی در آزمون سراسری کنکور اظهار کرد: کسب ۸۰ رتبه زیر هزار از سوی دانشآموزان استان، دستاوردی ارزشمند است که از این تعداد، ۴۵ نفر از مدارس استعدادهای درخشان و سایرین از دیگر مدارس استان بودهاند.
استاندار کرمان خاطر نشان کرد: بهمنظور قدردانی از تلاش دانشآموزان برتر و ایجاد انگیزه در میان دانشآموزان، برگزاری مراسم سالانه تجلیل از برترینهای کنکور در استان کرمان پایهگذاری خواهد شد.
کرمان- استاندار کرمان با اشاره به پویایی نهضت عدالت فضاهای آموزشی در این استان از پایهگذاری مراسمی ویژه تقدیر سالانه از برترینهای کنکور در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی طالبی، در نشست شورای آموزش و پرورش استان کرمان گفت: در چارچوب نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، امروز ۸۲ فضای آموزشی در استان کرمان به بهرهبرداری رسید و پروژههای دیگری نیز در آستانه آغاز عملیات اجرایی قرار دارند.
نظر شما