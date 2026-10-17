به گزارش خبرنگار مهر، دستگاه سرور و دستگاه اکوکاردیوگرافی جدید بیمارستان سلمان فارسی بوشهر با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال و با حضور شاپور رجایی، معاون عمرانی استاندار بوشهر، و سید حمید سیاسی‌نژاد، مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر، به بهره‌برداری رسید.

معاون عمرانی استاندار بوشهر، ظهر شنبه در این آیین با قدردانی از خدمات کارکنان بیمارستان سلمان فارسی، از تلاش‌های کادر درمان در شرایط جنگ اخیر تجلیل کرد.

شاپور رجایی همچنین با حضور در بخش‌های مختلف بیمارستان سلمان فارسی بوشهر، از نزدیک در جریان فعالیت‌های این مرکز درمانی قرار گرفت و با اهدای گل، از خدمات شبانه‌روزی پرستاران به مناسبت روز پرستار قدردانی کرد.

تقویت زیرساخت‌های درمانی در اولویت است

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر با اشاره به اعتبار صرف‌شده برای تأمین تجهیزات جدید اظهار کرد: برای خرید دستگاه سرور ۸۰ میلیارد ریال و برای تهیه دستگاه اکوکاردیوگرافی ۶۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

سید حمید سیاسی‌نژاد افزود: بهینه‌سازی زیرساخت‌ها و تجهیز مراکز درمانی به دستگاه‌های روزآمد، با هدف ارتقای کیفیت خدمات و خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به جامعه هدف، از اولویت‌های مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر ادامه داد: توسعه تجهیزات و امکانات درمانی، نقش مهمی در بهبود فرایندهای ارائه خدمات و افزایش توان مراکز درمانی برای پاسخگویی به نیازهای بیمه‌شدگان و مراجعان دارد.

توسعه زیرساخت‌های درمانی، نوسازی تجهیزات بیمارستانی و افزایش ظرفیت مراکز ارائه خدمات سلامت، از محورهای مهم ارتقای نظام درمانی استان بوشهر به شمار می‌رود؛ مسیری که تداوم سرمایه‌گذاری و توجه به نیازهای مراکز درمانی می‌تواند زمینه ارائه خدمات باکیفیت‌تر به بیمه‌شدگان و شهروندان را فراهم کند.