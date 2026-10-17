  1. استانها
  2. بوشهر
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۴

معاون استاندار بوشهر: زیرساخت‌های درمانی استان تقویت می‌شود

معاون استاندار بوشهر: زیرساخت‌های درمانی استان تقویت می‌شود

بوشهر - معاون عمرانی استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های درمانی استان، از تلاش کادر درمان در شرایط دشوار جنگ اخیر قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دستگاه سرور و دستگاه اکوکاردیوگرافی جدید بیمارستان سلمان فارسی بوشهر با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال و با حضور شاپور رجایی، معاون عمرانی استاندار بوشهر، و سید حمید سیاسی‌نژاد، مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر، به بهره‌برداری رسید.

معاون عمرانی استاندار بوشهر، ظهر شنبه در این آیین با قدردانی از خدمات کارکنان بیمارستان سلمان فارسی، از تلاش‌های کادر درمان در شرایط جنگ اخیر تجلیل کرد.

شاپور رجایی همچنین با حضور در بخش‌های مختلف بیمارستان سلمان فارسی بوشهر، از نزدیک در جریان فعالیت‌های این مرکز درمانی قرار گرفت و با اهدای گل، از خدمات شبانه‌روزی پرستاران به مناسبت روز پرستار قدردانی کرد.

تقویت زیرساخت‌های درمانی در اولویت است

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر با اشاره به اعتبار صرف‌شده برای تأمین تجهیزات جدید اظهار کرد: برای خرید دستگاه سرور ۸۰ میلیارد ریال و برای تهیه دستگاه اکوکاردیوگرافی ۶۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

سید حمید سیاسی‌نژاد افزود: بهینه‌سازی زیرساخت‌ها و تجهیز مراکز درمانی به دستگاه‌های روزآمد، با هدف ارتقای کیفیت خدمات و خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به جامعه هدف، از اولویت‌های مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر ادامه داد: توسعه تجهیزات و امکانات درمانی، نقش مهمی در بهبود فرایندهای ارائه خدمات و افزایش توان مراکز درمانی برای پاسخگویی به نیازهای بیمه‌شدگان و مراجعان دارد.

توسعه زیرساخت‌های درمانی، نوسازی تجهیزات بیمارستانی و افزایش ظرفیت مراکز ارائه خدمات سلامت، از محورهای مهم ارتقای نظام درمانی استان بوشهر به شمار می‌رود؛ مسیری که تداوم سرمایه‌گذاری و توجه به نیازهای مراکز درمانی می‌تواند زمینه ارائه خدمات باکیفیت‌تر به بیمه‌شدگان و شهروندان را فراهم کند.

کد مطلب 6980530

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها