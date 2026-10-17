امدادرسانی به ۶ سانحه رانندگی در استان سمنان؛ ۱۹ نفر مصدوم شدند

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به شش سانحه رانندگی طی یک هفته گذشته در جاده های استان سمنان خبر داد و ابراز داشت: این حوادث ۱۹ نفر را راهی بیمارستان ها کرده است.

وی با اشاره به اینکه شش مورد حوادث از نوع واژگونی با ۱۱ مصدوم بوده است، اضافه کرد: سه مورد دیگر از نوع سوانح برخوردی بود که ۹ مجروح داشته است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با تاکید به اینکه حوادث فوتی نداشتند، ادامه داد: واژگونی سمند کیلومتر ۳۰ محور دامغان به شاهرود از جمله این حوادث است.

درخشان یادآور شد: مهمترین رخداد تصادفات به لحاظ تعداد مصدوم مربوط به واژگونی سانتافه در کیلومتر ۷۷ محور سرخه به آرادان و تصادف پراید و نیسان در کیلومتر ۹ محور فولاد محله به کیاسر هر کدام با پنج مصدوم بوده است.

وی افزود: تصادف کامیون با عابر محور ایوانکی به گرمسار با یک مصدوم، تصادف رخ به رخ پژو ۴۰۵ و پراید فرعی روستای رامه بالا آرادان با دو مصدوم و واژگونی موتورسیکلت محور ایوانکی به شریف آباد دیگر حوادث هفته گذشته بودند.