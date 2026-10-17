مستند «لال شو» به جشنواره ملی «هزار و یک روایت» راه یافت

مهدی معصومی، مدیر حوزه هنری مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مستند «لال شو» به کارگردانی محمد مقیم‌پور بیژنی و محصول مرکز مستند سوره که در حوزه هنری مازندران تهیه شده است، به بخش رقابتی سومین جشنواره ملی فیلم و عکس روستا و عشایر «هزار و یک روایت» راه یافته است.

وی با اشاره به محتوای این اثر مستند افزود: «لال شو» به یکی از آیین‌های کهن و بومی مازندران می‌پردازد که در پیوند با پاسداشت آرش کمانگیر برگزار می‌شود و جلوه‌ای از فرهنگ و سنت‌های محلی این خطه را به تصویر می‌کشد.

مدیر حوزه هنری مازندران با بیان اینکه این مستند پیش از این نیز در رویدادهای سینمایی مورد توجه قرار گرفته است، گفت: «لال شو» موفق به کسب جایزه نخست بخش مستند در بخش فرهنگیان جشنواره بین‌المللی فیلم رشد شده و در جشنواره‌های «Brezz» لندن، «Award Merit» کالیفرنیا و «Zuma» نیجریه نیز حضور داشته است.

معصومی ادامه داد: حضور این اثر در جشنواره ملی «هزار و یک روایت» فرصتی برای معرفی آیین‌ها، سنت‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی مازندران در عرصه سینمای مستند به شمار می‌رود.

آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی فیلم و عکس روستا و عشایر «هزار و یک روایت» قرار است ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در بجنورد برگزار شود.