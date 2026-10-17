افتتاح همزمان ۳۶۱ پروژه آموزشی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، میثم لک‌زایی ظهر شنبه در آیین بهره‌برداری همزمان از پروژه‌های آموزشی کشور که با حضور استاندار سیستان و بلوچستان، مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی مدارس استان و اعضای مجمع خیرین مدرسه‌ساز برگزار شد، اظهار کرد: توسعه فضاهای آموزشی و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان از اولویت‌های اصلی نظام تعلیم و تربیت است و بهره‌برداری از این پروژه‌ها نقش مؤثری در کاهش کمبود فضای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی دارد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان با اشاره به حمایت‌های استاندار سیستان و بلوچستان در اجرای طرح‌های توسعه‌ای حوزه آموزش افزود: همکاری دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مسئولان استان، روند تکمیل پروژه‌های مدرسه‌سازی را تسریع کرده و زمینه گسترش فرصت‌های تحصیلی برای دانش‌آموزان را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن فضاهای آموزشی در مناطق مختلف استان بیان کرد: گستردگی جغرافیایی و نیازهای آموزشی مناطق مختلف، برنامه‌ریزی هدفمند، تأمین منابع مالی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی و مردم را ضروری کرده است.

لک‌زایی مشارکت خیرین مدرسه‌ساز را از عوامل مهم توسعه زیرساخت‌های آموزشی دانست و گفت: همراهی خیرین با دولت علاوه بر تسریع در ساخت مدارس، زمینه گسترش مشارکت اجتماعی برای آینده دانش‌آموزان را فراهم می‌کند.

بهره‌برداری از مدرسه ۹ کلاسه در شهرک جهاد

وی در ادامه از افتتاح مدرسه ۹ کلاسه زنده‌یاد عباس‌زاده در شهرک جهاد خبر داد و افزود: این مدرسه با زیربنای یک‌هزار و ۴۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان، به‌صورت مشارکتی و با همت خیرین نیک‌اندیش، حاج محمد عباس‌زاده و حاجیه‌خانم خادم احداث شده است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان با قدردانی از مشارکت این خیرین اظهار کرد: احداث این مدرسه اقدامی ماندگار در راستای توسعه فضاهای آموزشی و فراهم‌کردن محیطی مناسب برای تحصیل و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان است.

لک‌زایی در پایان تأکید کرد: تحقق عدالت آموزشی تنها به ساخت مدارس محدود نمی‌شود، بلکه تکمیل پروژه‌های موردنیاز، ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی و تداوم مشارکت‌های مردمی را نیز می‌طلبد. مجموعه نوسازی مدارس استان این مسیر را با همکاری دستگاه‌های اجرایی و خیرین برای فراهم‌کردن فرصت‌های آموزشی برابر در سیستان و بلوچستان ادامه می‌دهد.