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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

افتتاح همزمان ۳۶۱ پروژه آموزشی در سیستان و بلوچستان

افتتاح همزمان ۳۶۱ پروژه آموزشی در سیستان و بلوچستان

زاهدان- مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان گفت: همزمان با بهره‌برداری از ۲ هزار و ۳۳۱ پروژه آموزشی و پرورشی در کشور، ۳۶۱ پروژه آموزشی با ظرفیت ۱۴۱۴ کلاس درس در استان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم لک‌زایی ظهر شنبه در آیین بهره‌برداری همزمان از پروژه‌های آموزشی کشور که با حضور استاندار سیستان و بلوچستان، مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی مدارس استان و اعضای مجمع خیرین مدرسه‌ساز برگزار شد، اظهار کرد: توسعه فضاهای آموزشی و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان از اولویت‌های اصلی نظام تعلیم و تربیت است و بهره‌برداری از این پروژه‌ها نقش مؤثری در کاهش کمبود فضای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی دارد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان با اشاره به حمایت‌های استاندار سیستان و بلوچستان در اجرای طرح‌های توسعه‌ای حوزه آموزش افزود: همکاری دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مسئولان استان، روند تکمیل پروژه‌های مدرسه‌سازی را تسریع کرده و زمینه گسترش فرصت‌های تحصیلی برای دانش‌آموزان را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن فضاهای آموزشی در مناطق مختلف استان بیان کرد: گستردگی جغرافیایی و نیازهای آموزشی مناطق مختلف، برنامه‌ریزی هدفمند، تأمین منابع مالی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی و مردم را ضروری کرده است.

لک‌زایی مشارکت خیرین مدرسه‌ساز را از عوامل مهم توسعه زیرساخت‌های آموزشی دانست و گفت: همراهی خیرین با دولت علاوه بر تسریع در ساخت مدارس، زمینه گسترش مشارکت اجتماعی برای آینده دانش‌آموزان را فراهم می‌کند.

بهره‌برداری از مدرسه ۹ کلاسه در شهرک جهاد

وی در ادامه از افتتاح مدرسه ۹ کلاسه زنده‌یاد عباس‌زاده در شهرک جهاد خبر داد و افزود: این مدرسه با زیربنای یک‌هزار و ۴۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان، به‌صورت مشارکتی و با همت خیرین نیک‌اندیش، حاج محمد عباس‌زاده و حاجیه‌خانم خادم احداث شده است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان با قدردانی از مشارکت این خیرین اظهار کرد: احداث این مدرسه اقدامی ماندگار در راستای توسعه فضاهای آموزشی و فراهم‌کردن محیطی مناسب برای تحصیل و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان است.

لک‌زایی در پایان تأکید کرد: تحقق عدالت آموزشی تنها به ساخت مدارس محدود نمی‌شود، بلکه تکمیل پروژه‌های موردنیاز، ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی و تداوم مشارکت‌های مردمی را نیز می‌طلبد. مجموعه نوسازی مدارس استان این مسیر را با همکاری دستگاه‌های اجرایی و خیرین برای فراهم‌کردن فرصت‌های آموزشی برابر در سیستان و بلوچستان ادامه می‌دهد.

کد مطلب 6980541

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