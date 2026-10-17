به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن صادقی روز شنبه در مراسم تجلیل از پرستاران در بیمارستان ولی‌عصر (عج) زنجان، با گرامیداشت سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، گفت: نامگذاری این روز به نام پرستار، یادآور صبر، شجاعت، ایثار و ازخودگذشتگی است؛ ارزش‌هایی که جلوه‌های آن را در رفتار و منش پرستاران مشاهده می‌کنیم.

وی با قدردانی از تلاش‌های جامعه پرستاری افزود: شاید هیچ واژه‌ای نتواند به‌خوبی بیانگر ارزش خدمات و زحمات پرستاران باشد؛ چراکه رفتار انسانی و روحیه امیدبخش آنان برای بیماران بسیار الهام‌بخش است.

استاندار زنجان با اشاره به مطالبات و مشکلات پرستاران گفت: در هفته پرستار، مسائل و درخواست‌های مختلفی از سوی این قشر مطرح می‌شود که بخشی از آن‌ها نیز به اطلاع مدیریت استان رسیده است. تلاش می‌کنیم با پیگیری این مطالبات، در حد ظرفیت‌ها و امکانات موجود، زمینه رفع مشکلات و بهبود شرایط شغلی و معیشتی پرستاران را فراهم کنیم.

صادقی تأمین مسکن پرستاران، به‌ویژه نیروهای جوانی را که تاکنون از این امکان برخوردار نشده‌اند، از موضوعات مهم دانست و بیان کرد: در این زمینه، پیگیری‌هایی برای تأمین مسکن از طریق زمین بیمارستان شهید بهشتی انجام شده است تا زمینه تحقق این مطالبه فراهم شود.

وی با اشاره به معوقات و مطالبات مالی پرستاران ادامه داد: از زمان آغاز مسئولیت در استان، حدود یک سال و هشت ماه گذشته، موضوع معوقات و مطالبات پرستاران همواره از مسائل مورد پیگیری بوده است؛ هرچند شرایط جنگی و محدودیت‌های متعدد، روند رسیدگی به این موضوع را با دشواری‌هایی همراه کرد.

استاندار زنجان با بیان اینکه بخشی از مسیر پرداخت مطالبات طی شده است، افزود: تلاش ما این است که پرداخت مطالبات پرستاران به‌روز شود و امیدواریم با ادامه پیگیری‌ها، تا پایان سال بخشی دیگر از معوقات و مطالبات این قشر تأمین شود.

صادقی با تأکید بر مسئولیت حاکمیت در قبال جامعه پرستاری اظهار کرد: توجه ویژه به این قشر و پیگیری مطالبات آنان از وظایف حاکمیت است و در مجموعه مدیریت استان و حوزه سلامت نیز تلاش می‌کنیم با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و محدودیت‌های موجود، شرایط شغلی و زندگی پرستاران بهبود یابد.

وی با اشاره به نقش محوری پرستاران در نظام سلامت گفت: پرستاران یکی از حلقه‌های اصلی و تعیین‌کننده زنجیره درمان هستند و بدون حضور آنان، پزشکان به‌تنهایی نمی‌توانند همه مراحل درمان را پیش ببرند؛ از این رو، جایگاه این قشر در ارائه خدمات درمانی بسیار ارزشمند است.

استاندار زنجان با بیان اینکه پرستاری فراتر از یک شغل معمولی است، افزود: این حرفه جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری، فداکاری، عشق به انسان‌ها و خدمت صادقانه به همنوعان است. پرستاران با وجود برخورداری از دانش و تخصص حرفه‌ای، در بسیاری از موارد با کمبود امکانات مواجه هستند، اما همچنان بار سنگین مراقبت از بیماران و فعالیت در بخش‌های مختلف درمان را بر دوش می‌کشند.

صادقی اعتماد مردم به جامعه پرستاری را سرمایه‌ای ارزشمند دانست و گفت: بر اساس سنجش‌های انجام‌شده، پرستاران در زمره پنج گروه مرجع کشور قرار دارند و این جایگاه بیانگر اعتماد اجتماعی به این قشر است؛ سرمایه‌ای که باید مورد توجه و پاسداشت قرار گیرد.

وی با اشاره به روحیه مثبت و امیدبخش پرستاران خاطرنشان کرد: انتخاب حرفه پرستاری در بسیاری از موارد نشان‌دهنده علاقه به خدمت به دیگران و برخورداری از روحیه انسان‌دوستانه است. امیدواریم شرایطی فراهم شود که پرستاران نیز با آرامش و رضایت خاطر به کار و زندگی خود ادامه دهند؛ همان‌گونه که با تلاش و رفتار انسانی خود، امید و آرامش را به بیماران منتقل می‌کنند.

استاندار زنجان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع سلامت، به‌ویژه پرستارانی که در دوران همه‌گیری کرونا جان خود را در راه مراقبت از بیماران از دست دادند، بر ضرورت پاسداشت فداکاری‌های آنان تأکید کرد و برای جامعه پرستاری آرزوی موفقیت و سربلندی داشت.