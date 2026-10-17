به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گفتگویی، گفت: ده موضوع مهم با محوریت تحولات فناورانه در دستور کار قرار دارد که هم نشست‌های علمی آنها برگزار می‌شود و هم نمایشگاه مربوط به این تحولات برپا خواهد شد. این اقدامات حاصل برنامه‌ریزی‌ها و تمرین‌هایی است که پیش از این انجام شده و اکنون می‌خواهیم وارد مرحله اجرا شویم.

وی افزود: یکی از این موضوعات، سرشماری نفوس و مسکن است که در گذشته هر ۱۰ سال یک بار و به شیوه سنتی انجام می‌شد؛ اما از این پس، سرشماری کشور بر مبنای داده‌های موجود در سامانه‌های مختلف انجام خواهد شد. این اطلاعات به یکدیگر متصل شده‌اند و با استفاده از آنها می‌توانیم در هر زمان که نیاز باشد، وضعیت جمعیت و مسکن کشور را بررسی کنیم. تنها برای تعداد محدودی از افراد که اطلاعاتشان ناقص است، مراجعه و تکمیل اطلاعات انجام خواهد شد و سایر اطلاعات به‌صورت ثبتی‌مبنا در اختیار ما قرار می‌گیرد.

پور محمدی گفت: این روش هم هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، هم صحت اطلاعات را افزایش می‌دهد و هم امکان دسترسی و مراجعه مستمر به داده‌ها را فراهم می‌کند. اطلاعات جمع‌آوری‌شده تجمیع و تحلیل می‌شوند و تصویری جامع از وضعیت کشور در اختیار برنامه‌ریزان قرار می‌دهند. بخشی از این اطلاعات درباره وضعیت جوانی جمعیت، کودکان، تحصیل و بهداشت است؛ بخشی دیگر به ساختمان‌ها، وضعیت واحدهای مسکونی و فرسودگی آنها مربوط می‌شود و بخش دیگری نیز وضعیت مصرف انرژی و سایر شاخص‌های سلامت و زندگی مردم را نشان می‌دهد.