به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان با اشاره به ضرورت توجه ویژه به مطالبات جامعه معلولان اظهار کرد: برای پیگیری دقیق و نظارت میدانی بر اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، کمیته ویژه‌ای در استان تشکیل شده است تا تکالیف و وظایف قانونی تک‌تک دستگاه‌ها را بدون تعارف و به‌صورت مستمر ارزیابی و رصد کند.

وی با انتقاد جدی از کم‌کاری‌ها و اجرای سلیقه‌ای و ناقص برخی از مفاد این قانون تصریح کرد: موضوع دسترس‌پذیری و مناسب‌سازی فضاهای شهری یک اولویت انکارناپذیر است؛ شهرداری‌ها و سایر نهادهای متولی موظف هستند ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی، معابر و محیط‌های شهری را متناسب با استانداردهای لازم برای تردد معلولان مناسب‌سازی کنند و در این زمینه هیچ‌گونه توجیهی پذیرفته نیست.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان با تأکید بر لزوم حضور فعال و مستمر مدیران در جلسات کمیته پیگیری افزود: تمامی دستگاه‌های متولی باید با ارائه گزارش‌های دقیق، عملکرد خود را شفاف کنند تا موانع اجرایی موجود در استان شناسایی و فوراً نسبت به رفع آنها تصمیم‌گیری شود.

ضرورت بازنگری در معیارهای استخدامی و توقف نگاه‌های ناتوان‌انگارانه

درویشی در ادامه با تأکید بر لزوم اصلاح نگاه جامعه و نهادها نسبت به توانمندی‌های معلولان گفت: نباید افراد دارای معلولیت را صرفاً به‌دلیل محدودیت‌های جسمی یا حرکتی، افرادی فاقد کارایی قلمداد کرد؛ بلکه بسیاری از این افراد از استعدادها و ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه‌های تخصصی، اجتماعی و اقتصادی برخوردارند.

وی اجرای سهمیه‌های قانونی استخدام را کفِ مطالبات دانست و خاطرنشان کرد: علاوه بر تحقق سهمیه‌های استخدامی، باید در برخی ضوابط گزینش و معیارهای جذب نیروی انسانی در ادارات متناسب با ماهیت مشاغل بازنگری شود تا درهای خدمت و اشتغال دولتی بر روی این نخبگان بسته نماند.

معاون استاندار اصفهان همچنین بر ضرورت حمایت پایدار از کسب‌وکارهای خرد و خانگی معلولان تأکید کرد و از مدیران استان خواست با حضور در نمایشگاه‌های دستاوردها و تولیدات این قشر، به بازاریابی و رونق چرخه اقتصادی آنان کمک کنند.

معلولان در اولویت واگذاری زمین و تسهیلات مسکن قرار گیرند

درویشی در بخش دیگری از سخنان خود، مسکن را محوری‌ترین نیاز معلولان به‌ویژه در اقشار کم‌برخوردار دانست و اظهار کرد: در طرح‌های کلان تأمین مسکن محرومان، این قشر باید متناسب با نیازها و استانداردهای حرکتی خود در صدر اولویت‌های واگذاری زمین و تسهیلات یارانه‌ای قرار گیرند.

وی هماهنگی تنگاتنگ میان متولیان حوزه مسکن و نهادهای حمایتی استان را الزامی خواند و یادآور شد: اجرای تمام‌عیار قانون حمایت از معلولان صرفاً یک الزام اداری نیست، بلکه گامی اساسی در جهت عدالت اجتماعی و حل ریشه‌ای دغدغه‌های معیشتی و رفاهی این جامعه شریف است و هیچ دستگاهی حق غفلت از آن را ندارد.