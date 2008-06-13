"علی اصغر پرهیزگار" در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این تسهیلات برای مرمت و تغییر کاربری اماکن تاریخی به اقامتگاه های گردشگری و بهره برداری از آنها برای ارائه خدمات مناسب به گردشگران ارائه می شود.

وی تصریح کرد: هر یک از این پروژه ها، هزینه متفاوتی برای مرمت و بهره برداری نیاز دارند.

وی افزود: صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی، با بررسی طرح های ارائه شده از سوی سرمایه گذاران و ارائه راهنمایی ها و مشاوره های لازم در خصوص تغییر کاربری و مرمت این آثار، سرمایه گذاران را به معاونت سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای معرفی به بانک و دریافت تسهیلات معرفی می کند.

پرهیزگار با اشاره به پروژه های ارائه شده از سوی این صندوق به معاونت سرمایه گذاری سابق تاکید کرد: تاکنون یک سرمایه گذار از سوی صندوق به این معاونت معرفی شده است که انجام 4 پروژه مرمتی و بهره برداری را بر عهده دارد.

وی خاطرنشان کرد: اخیرا، پروژه کاروانسرای پیام در نزدیکی مرند در استان آذربایجان شرقی نیز از سوی این صندوق در حال پیگیری است که در آینده نیز برای معرفی به بانک و دریافت تسهیلات به سازمان اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به سرمایه گذاران فرانسوی، برای سرمایه گذاری در کاروانسراهای تاریخی گفت: قرار است هفته آینده جلسه ای با این سرمایه گذاران داشته باشیم تا 5 پروژه مرمت و بهره برداری این صندوق نیز به این سرمایه گذاران ارائه شود.