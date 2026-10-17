به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید مرادی بعد از ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش با اشاره به برنامه‌های این هفته، اظهار کرد: هفته تربیت بدنی و ورزش از ۲۶ مهر تا دوم آبان برگزار می‌شود و شعارهای امسال «ورزش، سرمایه سلامتی و پویایی جامعه» و «ورزش ایران قوی، انسجام ملی در میدان» برای این هفته در نظر گرفته شده است.

وی افزود: به مناسبت این هفته نزدیک به ۴۰ برنامه فرهنگی و ورزشی با همکاری هیئت‌های ورزشی و سایر مجموعه‌های مرتبط در سطح شهرستان برگزار می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به غبارروبی گلزار شهدا، دیدار با امام جمعه و فرماندار، تجلیل از پیشکسوتان ورزش، دیدار با خانواده شهدای ورزشکار، همایش‌های پیاده‌روی در روستای گزدان و شهر جاسک و برگزاری مسابقات ورزشی در محلات و روستاها اشاره کرد.

مرادی ادامه داد: برگزاری مسابقات ورزشی ویژه کارکنان دولت، برنامه‌های ورزش‌های آبی و ساحلی، شنای دریایی با همکاری هیئت شنا و مسابقات فوتبال و فوتسال در روستاها از دیگر برنامه‌های این هفته است. همچنین مسابقات لیگ نوجوانان شهرستان نیز آغاز می‌شود.

وجود ۵۷ زمین چمن مصنوعی در جاسک

رئیس اداره ورزش و جوانان جاسک با اشاره به زیرساخت‌های ورزشی شهرستان، اظهار کرد: با تلاش‌های انجام شده حدود ۵۷ زمین چمن مصنوعی در مناطق مختلف شهرستان از بخش مرکزی تا مناطق دور دست و صعب‌العبور احداث شده است.

وی با اشاره به وضعیت زمین چمن ورزشگاه شهر جاسک، افزود: تعویض چمن این ورزشگاه در دستور کار قرار گرفته و پروژه وارد مرحله مناقصه شده است. پیش‌بینی می‌شود طی یکی دو ماه آینده عملیات تعویض چمن انجام شود.

مرادی با اشاره به تأخیرهای ایجاد شده در اجرای برخی پروژه‌های ورزشی، بیان کرد: مشارکتی بودن پروژه‌ها، افزایش قیمت‌ها و شرایط ناشی از جنگ تحمیلی موجب توقف یا کندی کار برخی پیمانکاران شد، اما این مسائل نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن حق ورزشکاران باشد و باید برای تکمیل پروژه‌ها تلاش کنیم.

آسیب‌دیدگی ۴ سالن ورزشی جاسک در جریان جنگ

وی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های ورزشی شهرستان، اظهار کرد: جاسک حدود ۹ سالن ورزشی دارد که چهار سالن در جریان جنگ آسیب دیده‌اند و برای تعمیر و بازسازی این مجموعه‌ها باید اعتبار لازم تأمین شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان جاسک، افزود: سالن‌های رزمی و والیبال و سقف استخر از جمله بخش‌هایی هستند که آسیب دیده‌اند. استخر جاسک نیز حدود ۶ سال است که تعطیل بوده و شرایط جنگی مشکلات این مجموعه را تشدید کرده است.

مرادی نبود سیستم سرمایشی در سالن‌های ورزشی را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و گفت: با توجه به شرایط آب‌وهوایی جاسک نبود تجهیزات سرمایشی مناسب استفاده از سالن‌ها را برای ورزشکاران دشوار می‌کند. همچنین خرابی کفپوش، سقف و سایر بخش‌های برخی مجموعه‌ها امکان فعالیت ورزشی را محدود کرده است.

وی ادامه داد: در برخی سالن‌ها به دلیل مشکلات موجود امکان برگزاری تمرین‌ها به شکل مناسب وجود ندارد و ادامه فعالیت در چنین شرایطی می‌تواند موجب نارضایتی ورزشکاران شود. به همین دلیل تعطیلی برخی مجموعه‌ها تا زمان رفع مشکلات در دستور کار قرار گرفته است.

مرادی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای تأمین اعتبار تعمیر و تجهیز سالن‌ها و استخر جاسک، تصریح کرد: فرماندار، مدیرکل ورزش و جوانان استان و امام جمعه شهرستان در این زمینه پیگیر هستند و تلاش می‌شود اعتبار مورد نیاز از مرکز تأمین شود.

وی تأکید کرد: حداقل انتظار این است که یک مجموعه ورزشی به‌طور کامل آماده شود تا جوانان شهرستان مکانی مناسب برای تمرین، فعالیت ورزشی و افزایش نشاط اجتماعی داشته باشند.

تأکید بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌های نفتی در توسعه ورزش

رئیس اداره ورزش و جوانان جاسک با اشاره به فعالیت شرکت‌های نفتی در منطقه، اظهار کرد: با وجود استقرار چندین شرکت نفتی در محدوده شهرستان و نقش آن‌ها در توسعه منطقه، انتظار داریم مسئولیت‌های اجتماعی این شرکت‌ها به نیازهای جوانان و ورزشکاران نیز توجه داشته باشد.

وی افزود: جوانان جاسک به سالن ورزشی، زمین چمن و امکانات مناسب برای فعالیت ورزشی نیاز دارند و احداث زمین چمن ورزشی از حداقل نیازهای این حوزه است.

مرادی با اشاره به ظرفیت‌های دریایی شهرستان، بیان کرد: جاسک حدود ۲۸۰ کیلومتر مرز آبی دارد و از ظرفیت بالایی برای توسعه رشته‌های ورزشی آبی و ساحلی از جمله فوتبال، هندبال و والیبال ساحلی، قایقرانی و جت‌اسکی برخوردار است، اما زیرساخت‌های لازم برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها فراهم نیست.

وی ادامه داد: زیرساخت ورزشی منطقه سنگ‌سیاه نیز در جریان جنگ تحمیلی تخریب شد. در همین راستا با شهرداری و شورای اسلامی شهر رایزنی‌هایی انجام شده و مکانی برای ایجاد فضای ورزشی ساحلی در نظر گرفته شده است که آماده‌سازی آن می‌تواند زمینه فعالیت ورزشکاران این رشته‌ها را فراهم کند.

مرادی با اشاره به سابقه حضور ورزشکاران جاسک در رقابت‌های ساحلی، گفت: تیم‌های ورزشی شهرستان در سال‌های گذشته در مسابقات کشوری و استانی حضور داشته‌اند، اما اکنون نبود فضای مناسب برای تمرین و برگزاری مسابقات توسعه این رشته‌ها را با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: استعدادهای خوبی در ورزش جاسک وجود دارد، اما مشکلات اقتصادی و کمبود حامی مالی موجب کاهش تعداد تیم‌های ورزشی شده است. مسئولان شهرستان، فرمانداری، مجموعه بسیج و سایر دستگاه‌ها همکاری‌هایی داشته‌اند، اما برای توسعه ورزش حمایت بیشتری مورد نیاز است.

رئیس اداره ورزش و جوانان جاسک خواستار مشخص شدن سهم ورزش شهرستان از اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای توسعه سواحل مکران شد و گفت: با تأمین اعتبار و ایجاد زیرساخت‌های لازم امکان برگزاری رویدادهای ورزشی از جمله جام مکران وجود دارد. تاکنون نیز چند دوره از این رقابت‌ها با استفاده از اعتبارات داخلی برگزار شده است اما این رویدادها در تقویم ورزشی فدراسیون‌ها و هیئت‌های استانی به‌طور مناسب دیده نشده‌اند.

افزایش تعداد ورزشکاران بیمه شده به ۴۵۰ نفر

مرادی با اشاره به آمار بیمه ورزشکاران شهرستان، اظهار کرد: تعداد ورزشکاران بیمه شده جاسک که در سال گذشته حدود ۱۱۰۰ نفر بود، در دوره یک‌ساله منتهی به مهرماه امسال، حدود ۴۵۰ نفر افزایش یافته است.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از ورزشکاران و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت آنان، افزود: با وجود امکانات محدود تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل استفاده کنیم و زمینه شادابی، نشاط و پر کردن اوقات فراغت جوانان را فراهم آوریم.

افزایش هزینه ساخت سالن‌های ورزشی

رئیس اداره ورزش و جوانان جاسک با اشاره به افزایش هزینه اجرای پروژه‌های ورزشی، گفت: هزینه ساخت سالن‌های ورزشی نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است، به‌طوری‌ که در گذشته ساخت یک سالن با حدود سه میلیارد تومان امکان‌پذیر بود، اما اکنون هزینه احداث یک سالن به حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: در برخی پروژه‌ها اعتبار اولیه برای تکمیل تمام بخش‌ها کافی نیست و تلاش می‌کنیم عملیات اجرایی را مرحله به مرحله پیش ببریم. در یکی از پروژه‌ها هدف این است که سقف سالن تا پایان امسال تکمیل شود و ادامه کار و دیوارچینی به تأمین اعتبار در سال آینده موکول شود.

مرادی ادامه داد: اعتبارات مربوط به پروژه‌ سالن جاسک کهنه از محل اعتبارات ملی و منابع پیش‌بینی‌شده با پیگیری نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس در نظر گرفته شده است، اما تأمین اعتبار به معنای تخصیص کامل آن نیست و پیگیری برای تخصیص منابع ادامه دارد.

وی همچنین درباره وضعیت کفپوش سالن‌های ورزشی، گفت: به دلیل افزایش قیمت‌ها اجرای برخی قراردادها با مشکل مواجه شد و برای تکمیل کار پیگیری‌های لازم انجام شده است. در حوزه تعمیر و نگهداری نیز اعتباراتی در کمیته برنامه‌ریزی مطرح و تصویب شده اما تخصیص آن‌ها همچنان نیازمند پیگیری است.

اختصاص ۱۶ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال جوانان جاسک

مرادی در بخش دیگری از سخنان خود به تسهیلات اشتغال‌زایی جوانان اشاره کرد و گفت: حدود ۱۶ میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال جوانان شهرستان در نظر گرفته شده که بر اساس برنامه اعلام شده برای هشت نفر و به‌ازای هر نفر حدود دو میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

وی افزود: این تسهیلات از طریق صندوق کارآفرینی امید پرداخت می‌شود، اما استقبال جوانان از ثبت‌نام در این طرح تاکنون چندان زیاد نبوده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان جاسک با اشاره به ظرفیت‌های حوزه جوانان، اظهار کرد: این اداره آمادگی دارد از جوانان علاقه‌مند به فعالیت‌های اجتماعی، خیرخواهانه، کارآفرینی و راه‌اندازی سازمان‌های مردم‌نهاد حمایت کند تا بتوانند در حوزه‌های مرتبط فعالیت داشته باشند.

وی ادامه داد: در حال حاضر سه سازمان مردم‌نهاد در حوزه ورزش و جوانان شهرستان ثبت شده‌اند که دو مورد از آن‌ها به دلیل پایان اعتبار مجوز، غیرفعال هستند و باید برای تمدید مجوز اقدام کنند.

صدور مجوز راه‌اندازی خانه جوان در جاسک

مرادی از صدور مجوز راه‌اندازی خانه جوان در شهرستان جاسک خبر داد و گفت: با صدور این مجوز امکان فراهم کردن فضایی برای فعالیت جوانان و پیگیری مسائل و دغدغه‌های آنان فراهم شده است.

وی افزود: برای راه‌اندازی خانه جوان باید فضای مناسبی اجاره و فردی برای مدیریت آن معرفی شود تا این مجموعه به محلی برای حضور جوانان، بیان مشکلات و مشارکت در برنامه‌های اجتماعی تبدیل شود.

گفتنی است، در پایان این نشست خبری از خبرنگاران فعال حوزه ورزش شهرستان جاسک با اهدای لوح تقدیر و کارت هدیه تجلیل شد.