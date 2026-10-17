دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: دانشجوی منتسب به خبر طاعون وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی درباره مرگ فردی به نام محمدرضا نصیری، ۳۳ ساله و منتسب به دانشجویان دندانپزشکی در استان کرمانشاه، معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه این ادعا را رد کرد.

وی اظهار کرد: پس از انتشار این مطالب، موضوع مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد فردی با نام اعلام‌شده در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه وجود ندارد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه همچنین با اشاره به بخش دیگری از این شایعه درباره ابتلا به بیماری طاعون، تصریح کرد: تاکنون موردی از ابتلا به این بیماری در کشور و استان کرمانشاه مشاهده نشده است.

وی تأکید کرد که ادعای مطرح‌شده درباره مرگ دانشجوی دندانپزشکی بر اثر طاعون، با بررسی‌های انجام‌شده تأیید نمی‌شود.

بر این اساس، خبر منتشرشده در فضای مجازی درباره مرگ فردی با مشخصات اعلام‌شده بر اثر طاعون در کرمانشاه، از سوی معاون دانشگاه علوم پزشکی استان تکذیب شده است.