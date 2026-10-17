  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۴

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: دانشجوی منتسب به خبر طاعون وجود ندارد

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: دانشجوی منتسب به خبر طاعون وجود ندارد

کرمانشاه - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خبر منتشرشده درباره مرگ یک دانشجوی دندانپزشکی بر اثر طاعون را تکذیب کرد و اعلام کرد فردی با مشخصات اعلام‌شده در این دانشگاه تحصیل نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی درباره مرگ فردی به نام محمدرضا نصیری، ۳۳ ساله و منتسب به دانشجویان دندانپزشکی در استان کرمانشاه، معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه این ادعا را رد کرد.

وی اظهار کرد: پس از انتشار این مطالب، موضوع مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد فردی با نام اعلام‌شده در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه وجود ندارد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه همچنین با اشاره به بخش دیگری از این شایعه درباره ابتلا به بیماری طاعون، تصریح کرد: تاکنون موردی از ابتلا به این بیماری در کشور و استان کرمانشاه مشاهده نشده است.

وی تأکید کرد که ادعای مطرح‌شده درباره مرگ دانشجوی دندانپزشکی بر اثر طاعون، با بررسی‌های انجام‌شده تأیید نمی‌شود.

بر این اساس، خبر منتشرشده در فضای مجازی درباره مرگ فردی با مشخصات اعلام‌شده بر اثر طاعون در کرمانشاه، از سوی معاون دانشگاه علوم پزشکی استان تکذیب شده است.

کد مطلب 6980557

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها