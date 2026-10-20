حمام تاریخی چهار فصل اراک تبلور هویت تاریخی و میراث معماری است

محمد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حمام تاریخی چهار فصل اراک با زیربنایی حدود یک‌هزار و ۶۰۰ مترمربع، در دوره قاجار به همت حاج محمدابراهیم خوانساری احداث شده و به دلیل ویژگی‌های معماری، کاشی‌کاری‌های کم‌نظیر و ساختار متفاوت خود، جایگاه ویژه‌ای در میان بناهای تاریخی کشور دارد.

وی افزود: این بنای تاریخی از بخش‌های مختلفی همچون ورودی‌ها، سربینه‌های مردانه و زنانه، گرمخانه و خزینه تشکیل شده و طراحی آن متناسب با کاربری‌های مختلف صورت گرفته است.

صالحی تصریح کرد: تفکیک فضاهای مردانه و زنانه و پیش‌بینی بخش‌هایی برای استفاده اقلیت‌های مذهبی از ویژگی‌های قابل توجه این حمام به شمار می‌رود.

مسئول موزه‌های استان مرکزی با اشاره به ظرافت‌های هنری به‌کاررفته در این بنا ادامه داد: سربینه مردانه حمام چهار فصل دارای هشت ستون و چهار سکو است و کاشی‌کاری‌های هفت‌رنگ آن با نقوشی از جمله تصاویر سربازان دوره قاجار تزئین شده است.

وی تاکید کرد: یکی از ویژگی‌های شاخص این حمام، نقوش کاشی‌کاری مرتبط با چهار فصل سال است که در بخش‌های مختلف، به‌ویژه در چهار سوی سربینه مردانه، جلوه‌ای از هنر و ذوق معماران آن دوران را به نمایش می‌گذارد و نام این اثر تاریخی نیز از همین نقوش الهام گرفته شده است.

صالحی افزود: در این مجموعه، آثار و اشیای تاریخی متعلق به دوره‌های مختلف به نمایش گذاشته شده که از جمله آن‌ها می‌توان به سکه‌ها، قراردادنامه‌ها، نسخه‌های خطی، درهای چوبی، پاشنه‌درها و ابزار و وسایل زندگی روزمره مردم در دوره‌های گوناگون اشاره کرد.

مسئول موزه‌های استان مرکزی بیان کرد: یکی از آثار شاخص نگهداری‌شده در موزه چهار فصل، اسکلت انسانی با قدمت حدود هفت‌هزار و ۵۰۰ سال است که در منطقه سرسختی شهرستان شازند کشف شده و از جمله یافته‌های ارزشمند باستان‌شناختی استان به شمار می‌رود.

وی گفت: بخشی از پوشش، شیوه زندگی و آداب و رسوم گذشتگان نیز در این موزه بازنمایی شده است تا بازدیدکنندگان بتوانند با جنبه‌هایی از زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم در دوره‌های مختلف تاریخی آشنا شوند.

صالحی ادامه داد: موزه چهار فصل اراک به دلیل برخورداری از معماری شاخص، تزئینات هنری و مجموعه متنوع آثار تاریخی، ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری فرهنگی و آشنایی نسل‌های جدید با میراث گذشتگان دارد.

مسئول موزه‌های استان مرکزی با اشاره به ظرفیت موزه‌ای استان گفت: ۱۳ موزه ثبت‌شده در استان مرکزی فعالیت دارند که هر یک می‌توانند در معرفی تاریخ، فرهنگ و تمدن منطقه و جذب علاقه‌مندان به میراث فرهنگی نقش‌آفرین باشند.

وی تصریح کرد: حمام تاریخی چهار فصل اراک در مرکز شهر واقع شده و از آثار شاخص تاریخی استان مرکزی است که امروزه در قالب موزه، بخشی از میراث معماری و فرهنگی این منطقه را در معرض دید عموم قرار می‌دهد.