به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر ذاکری‌هرندی، ظهر شنبه در نشست هفتگی پیگیری طرح‌های نیروگاه‌های خورشیدی استان کرمان، با ابراز نارضایتی از روند اجرای پروژه‌های خورشیدی صنایع گفت: عملکرد صنایع استان کرمان تاکنون با انتظارات تعیین‌شده فاصله دارد و پیشرفت کار در این بخش مطلوب نیست.



وی با اشاره به تعهد ۵۰۰ مگاواتی صنایع استان کرمان برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در سال جاری افزود: با گذشت هفت ماه از سال، تنها ۵۰ مگاوات از ظرفیت تعهدشده وارد مدار شده است؛ موضوعی که ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌ها و پیگیری جدی‌تر تعهدات را نشان می‌دهد.



معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با تأکید بر لزوم افزایش نظارت بر طرح‌های نیروگاهی اظهار کرد: مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان باید روند اجرای تعهدات صنایع را با جدیت بیشتری دنبال کند تا پروژه‌ها با سرعت مناسب‌تری پیش بروند.



ذاکری‌هرندی، همچنین از ابطال بیش از ۷۰ مگاوات قرارداد واگذاری زمین و پروانه غیرفعال نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد و تصریح کرد: قراردادها و پروانه‌هایی که با وجود واگذاری زمین و صدور مجوز، پیشرفت مؤثری نداشته‌اند، در حال تعیین تکلیف هستند و روند نظارت و ابطال پروژه‌های راکد با جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت.



وی با تأکید بر برخورد قاطع با متقاضیانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، افزود: واگذاری زمین و صدور پروانه باید به اجرای واقعی پروژه‌ها منجر شود و نمی‌توان اجازه داد طرح‌ها بدون پیشرفت مؤثر معطل بمانند.



معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان صیانت از بیت‌المال و اراضی ملی را از اولویت‌های این روند دانست و خاطرنشان کرد: اجازه نخواهیم داد به بهانه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، انحرافی در استفاده از زمین و اراضی واگذارشده صورت گیرد. در مواردی که به اراضی خسارت وارد شده یا تعهدات اجرا نشده باشد نیز این موضوع در بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.