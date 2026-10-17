به گزارش خبرگزاری مهر، بورس کالای ایران با پذیرش ۲ انبار جدید، بستر ورود اکسید مولیبدن و کنسانتره مس به بازار گواهی سپرده کالایی را فراهم کرد؛ رویدادی که شمار دارایی‌های فعال این بازار را به ۱۴ مورد می‌رساند و دامنه حضور محصولات معدنی در ابزارهای مالی بورس کالا را گسترش می‌دهد.

بر اساس اعلام بورس کالا، با پذیرش این دو انبار، اکسید مولیبدن و کنسانتره مس نیز به فهرست دارایی‌های قابل معامله در بازار گواهی سپرده کالایی اضافه می‌شوند. به این ترتیب تعداد محصولات صنایع معدنی در این بازار به ۷ محصول شامل گندله سنگ‌آهن، شمش سرب، شمش روی، میلگرد، مس کاتد، اکسید مولیبدن و کنسانتره مس افزایش می‌یابد.

براساس اطلاعیه مدیریت خزانه‌داری و انبارهای بورس کالای ایران، مشخصات دو انبار جدید به شرح زیر است:

۱. انبار کنسانتره مس؛ مجتمع مس رفسنجان

این انبار در استان کرمان و در مجتمع مس رفسنجان مستقر است. دارایی پایه هر گواهی سپرده کالایی، یک کیلوگرم کنسانتره مس سرچشمه با عیار ۲۲ درصد مس، یک قسمت در میلیون طلا و ۳۰ قسمت در میلیون نقره تعیین شده است. حداقل حجم مجاز خرید این گواهی نیز یک واحد خواهد بود.

۲. انبار اکسید مولیبدن؛ مجتمع مس شهربابک

انبار اکسید مولیبدن در استان کرمان، مجتمع مس شهربابک و در محل انبار خاتون‌آباد قرار دارد. دارایی پایه هر گواهی سپرده، یک کیلوگرم اکسید مولیبدن با عیار ۶۲ درصد وزنی مولیبدن است و حداقل حجم مجاز خرید آن نیز یک گواهی سپرده تعیین شده است.

براساس اطلاعیه بورس کالای ایران، زمان گشایش نمادهای معاملاتی این دو انبار متعاقباً اعلام خواهد شد.

جزئیات بیشتر درمورد انبار اکسید مولیبدن:

https://media.imereport.ir/d/۲۰۲۶/۱۰/۱۷/۰/۴۵۴۵۲.pdf?ts=۱۷۹۲۲۳۷۸۴۸۸۶۳

جزئیات بیشتر درمورد انبار کنسانتره مس:

https://media.imereport.ir/d/۲۰۲۶/۱۰/۱۷/۰/۴۵۴۵۳.pdf?ts=۱۷۹۲۲۳۷۸۶۲۷۳۲