علی صوفی دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تحرکات جدید دشمن آمریکایی -صهیونیستی و احتمال حمله به کشورمان در یکی دو هفته آینده، اظهار کرد: من بعید می‌دانم چنین اتفاقی رخ دهد، زیرا طرف مقابل نیز می‌داند که این جنگ، منطقه‌ای است و نمی‌تواند آن را صرفاً به جغرافیای ایران محدود کند.

وی افزود: هرگونه اقدام نظامی می‌تواند منطقه را با آشوب مواجه کند و کشورهای منطقه، به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای عربی، نشان داده‌اند که تحمل یک جنگ تمام‌عیار برای آن‌ها دشوار خواهد بود؛ چرا که تبعات چنین جنگی قطعاً به کشورهای آن‌ها نیز کشیده می‌شود.

آمریکا باید هزینه سنگینی بپردازد

این فعال سیاسی ادامه داد: اگر زیرساخت‌های ایران هدف قرار بگیرد، زیرساخت‌های کشورهای دیگر منطقه نیز در امان نخواهند بود. از سوی دیگر، آمریکا نیز باید هزینه بسیار سنگینی بپردازد و نتیجه چنین جنگی هم برای طرف مقابل قطعی و مشخص نیست.

وی با اشاره به توانمندی‌های ایران برای مقابله با جنگ احتمالی گفت: ایران نشان داده است که برای جنگ، امکانات و سازوکارهای لازم را در اختیار دارد؛ البته ممکن است در ارزیابی بلندمدت، موضوعاتی مانند میزان امکانات طرفین یا شرایط اقتصادی ایران مورد بررسی قرار بگیرد، اما در هر صورت، مذاکرات همچنان ادامه دارد و به پایان نرسیده است.

دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات در رابطه با برخی صحبت های تند مقامات آمریکایی _صهیونیستی، خاطرنشان کرد: به نظر من، این اظهارات بیشتر جنبه رجزخوانی دارد تا اینکه واقعاً به اقدام عملیاتی منجر شود.

میزان مشارکت در انتخابات شوراها در شهرهای بزرگ تحت تأثیر شرایط سیاسی کشور است

دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات در پاسخ به سوال دیگری در مورد انتخابات شوراهای شهر و روستا، با اشاره به تعویق آن، اظهار کرد: این تأخیر، موجه بوده است؛ چراکه طبیعی بود انتخابات در شرایط جنگی برگزار نشود، زیرا شرایط کشور در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف متفاوت بود و برگزاری انتخابات در برخی مناطق و تعویق آن در مناطق دیگر نیز هزینه‌های سنگینی به همراه داشت؛ بنابراین، تصمیم به تعویق انتخابات، تصمیمی منطقی بود.

وی افزود: با این حال، شرایط انتخابات پیش از جنگ ۱۲روزه شکل گرفته بود و در آن مقطع، فضای سیاسی به‌گونه‌ای بود که چهره‌های مورد نظر جبهه اصلاحات و اصلاح‌طلبان امکان ثبت‌نام نداشتند؛ از سویی برخی از افرادی نیز که ثبت‌نام کرده بودند، رد صلاحیت شدند.

صوفی ادامه داد: اگرچه دولت در جریان جنگ رمضان سازوکاری را برای رسیدگی به این‌گونه شکایات و فراهم کردن امکان حضور افرادی که رد صلاحیت شده بودند، در نظر گرفته بود، اما با آغاز جنگ، موضوع انتخابات شوراها به‌طور کلی کنار گذاشته شد.

وی با بیان اینکه اکنون فرصت ثبت‌نام مجدد برای انتخابات نیز سپری شده است، عنوان کرد: با توجه به فضای ایجادشده پس از جنگ ۱۲روزه و جنگ اخیر ۴۰ روزه، شرایط تا حدودی مناسب‌تر شده و احتمالاً برخی رقابت‌ها و حذف‌هایی که پیش‌تر وجود داشت، در این فضا تکرار نمی‌شود؛ با این حال، فرصت گذشته است.

این فعال سیاسی با اشاره به پیش‌بینی خود درباره میزان مشارکت در انتخابات شوراها، گفت: پیش‌بینی من این است که با توجه به وضعیت موجود کشور، فعلا انتخابات در شهرهای بزرگ با استقبال و مشارکت عمومی گسترده‌ای مواجه نشود.

وی تصریح کرد: شرایط در شهرستان‌ها و به‌ویژه روستاها متفاوت است؛ زیرا رقابت‌های محلی در روستاها تابع اقتضائات خاص خود است و لزوماً از شرایط سیاسی کشور تأثیر نمی‌پذیرد. با این حال، در شهرهای بزرگ، انتخابات ماهیتی سیاسی دارد و احتمال کاهش مشارکت وجود دارد.