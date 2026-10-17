به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، چهارمین نشست راهبر امنیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ریاست محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و راهبر امنیت وزارتخانه، با حضور نمایندگان حراست وزارتخانه، مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های تابعه و اعضای تیم تخصصی راهبر امنیت برگزار شد.

در این نشست، شیخی با تأکید بر ضرورت حفاظت از زیرساخت‌ها و سامانه‌های حیاتی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، ارتقای بلوغ امنیت سایبری، افزایش آمادگی در برابر تهدیدات و تقویت تاب‌آوری سایبری دستگاه‌های تابعه را از محورهای اصلی برنامه‌های راهبر امنیت وزارتخانه عنوان کرد.

تمرکز بر ارتقای بلوغ امنیت سایبری دستگاه‌های تابعه

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستیابی تمامی دستگاه‌های تابعه به حداقل سطح سوم بلوغ امنیت سایبری در گام نخست طرح ارتقای بلوغ امنیت سایبری را از اهداف اصلی این برنامه برشمرد و بر اجرای اقدامات اصلاحی اولویت‌دار، رفع آسیب‌پذیری‌ها و پایش مستمر وضعیت امنیتی دستگاه‌ها تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین اعتبارات موردنیاز دستگاه‌های تابعه از طریق وزارتخانه، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی پژوهشگاه، پژوهشکده امنیت و آزمایشگاه امنیت برای ارائه خدمات مشاوره‌ای، ارزیابی امنیتی، آزمون نفوذ و پشتیبانی فنی تأکید کرد؛ اقدامی که با هدف تسریع در اجرای برنامه‌های ارتقای امنیت سایبری دستگاه‌ها دنبال می‌شود.

بررسی نتایج ارزیابی و پیگیری اقدامات اصلاحی

در ادامه این نشست، نتایج ارزیابی سطح بلوغ امنیت سایبری دستگاه‌های تابعه، روند اجرای برنامه سه‌مرحله‌ای ارتقای بلوغ، میزان تحقق الزامات گام نخست و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای گام‌های دوم و سوم بررسی شد.

همچنین بر تکمیل مستندات و شواهد فنی، انجام ممیزی‌های میدانی، رفع عدم‌انطباق‌های شناسایی‌شده و اجرای اقدامات اصلاحی در مهلت‌های تعیین‌شده تأکید شد تا روند دستیابی دستگاه‌ها به سطوح هدف بلوغ امنیت سایبری با جدیت بیشتری دنبال شود.

در این نشست، استمرار جلسات راهبر امنیت و تعامل مستقیم با مسئولان دستگاه‌های تابعه از عوامل مؤثر در افزایش هماهنگی بین‌سازمانی، شناسایی و رفع چالش‌های امنیتی و پیشبرد برنامه‌های ارتقای بلوغ امنیت سایبری عنوان شد. بر این اساس، پیگیری تخصصی مصوبات و هماهنگی میان بخش‌های مختلف، نقش مهمی در تسریع اجرای اقدامات اصلاحی و بهبود وضعیت امنیت سایبری دستگاه‌ها دارد.

شیخی با قدردانی از همکاری حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مشارکت مسئولان دستگاه‌های تابعه، استمرار تعامل میان حراست، راهبر امنیت و مجموعه‌های فنی و اجرایی را از عوامل کلیدی تحقق اهداف برنامه ارتقای امنیت سایبری دانست.

در پایان، بر استمرار جلسات تخصصی و مدیریتی، پیگیری اجرای مصوبات، تکمیل اقدامات اصلاحی و انجام ارزیابی‌های دوره‌ای با هدف تسریع در ارتقای سطح بلوغ امنیت سایبری دستگاه‌های تابعه تأکید شد.