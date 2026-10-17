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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

آغاز نوسازی آسفالت و اصلاح هندسی بلوار شهید صیاد شیرازی یزد

آغاز نوسازی آسفالت و اصلاح هندسی بلوار شهید صیاد شیرازی یزد

یزد- رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد از آغاز عملیات اصلاح هندسی و نوسازی آسفالت بلوار سپهبد شهید علی صیاد شیرازی در مساحت ۱۸ هزار و ۹۰۰ مترمربع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری یزد، مهدی فعالی اظهار کرد: عملیات نوسازی آسفالت این بلوار در محدوده میدان حضرت خدیجه(س) تا روبه‌روی انبار اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، به طول یک‌هزار و ۵۰ متر و در دو باند ۹ متری آغاز شده است.

وی تعویض ۲ هزار و ۱۰۰ متر طول سنگ جدول، جمع‌آوری آسفالت و لایه اساس فرسوده، تحکیم بستر، تقویت لایه زیراساس، اجرای لایه اساس و آسفالت جدید را از مراحل اجرایی این پروژه عنوان کرد.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد افزود: اصلاح هندسی بخشی از این بلوار با هدف بهبود کیفیت عبور و مرور، افزایش ایمنی تردد و ارتقای منظر شهری انجام می‌شود.

فعالی با قدردانی از صبر و همراهی شهروندان در مدت اجرای پروژه گفت: تلاش می‌کنیم با تسریع در عملیات اجرایی و رعایت الزامات ایمنی، محدودیت‌های تردد را به حداقل برسانیم.

کد مطلب 6980581

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