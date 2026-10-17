به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه سینماشهر، سی‌امین هفته از سال جاری در بازه شنبه ۱۸ مهر تا پایان روز جمعه ۲۴ مهر در حالی سپری شد که سینمای ایران با استقبال ۵۵۸ هزار و ۱۲۴ مخاطب به فروشی معادل ۷۱ میلیارد و ۵۵۵ میلیون تومان دست پیدا کرد و فیلم «خانوم والده» به کارگردانی سهیل موفق با ۳۲۲ هزار و ۱۴۷ مخاطب و پردیس سینمایی کورش با میزبانی از ۲۲ هزار و ۷۴۶ مخاطب در صدر فهرست پرمخاطب‌ترین فیلم و پردیس سینمایی طی هفته گذشته قرار گرفتند.

مطابق با آمار ثبت‌شده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) پس از پردیس سینمایی کورش با ۲۲ هزار و ۷۴۶ مخاطب، پردیس سینمایی ایران‌مال با ۱۸ هزار و ۲۹۶ مخاطب، پردیس سینمایی آزادی با ۱۱ هزار و ۶۷۰ مخاطب، پردیس سینمایی اکومال کرج با ۱۱ هزار و ۱۹۶ مخاطب و پردیس سینمایی هدیش یا ۱۰ هزار و ۳۷۸ مخاطب در رتبه‌های بعدی پرمخاطب‌ترین پردیس‌های سینمایی در هفته گذشته قرار گرفتند.

فیلم سینمایی «خانوم والده» نیز به کارگردانی سهیل موفق با ۳۲۲ هزار و ۱۴۷ مخاطب، انیمیشن «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان با ۵۹ هزار و ۳۳۷ مخاطب، فیلم سینمایی «بی‌دار» به کارگردانی حسین امیری دوماری با ۴۰ هزار و ۱۰۳ مخاطب، فیلم سینمایی «اسکورت» به کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا با ۳۴ هزار و ۴۴۳ مخاطب و فیلم سینمایی «زنده‌شور» به کارگردانی کاظم دانشی با ۲۹ هزار و ۶۲۹ مخاطب به‌عنوان پنج فیلم پرمخاطب در هفته سی‌ام معرفی شدند.