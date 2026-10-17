به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه دانش بنیان برکت، مصطفی اکبری، مدیر تامین مالی موسسه دانش‌بنیان برکت با اشاره به آغاز فرایند تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان از اواخر سال گذشته اظهار کرد: در پایان سال گذشته تفاهم‌نامه‌هایی با بانک‌های پارسیان و کارآفرین منعقد شد و پس از برگزاری جلسات فنی، کارشناسی و اجرایی در ابتدای سال جاری، فرایند عملیاتی اجرای این تفاهم‌نامه‌ها آغاز شد.

وی با بیان اینکه این تفاهم‌نامه‌ها دو مزیت اساسی برای کسب‌وکارهای تحت حمایت موسسه دانش‌بنیان برکت به همراه داشته است، افزود: نخستین مزیت، اهرم‌سازی منابع برای تامین مالی کسب‌وکارهاست که به آنها امکان می‌دهد منابع مورد نیاز خود را برای دستیابی به اهداف سازمانی و ملی تامین کنند.

مدیر تامین مالی موسسه دانش‌بنیان برکت، تامین تضامین مورد نیاز شرکت‌ها از سوی این موسسه را دومین مزیت تفاهم‌نامه‌ها دانست و گفت: در این تفاهم‌نامه‌ها، موضوع تضمین تسهیلات از سوی موسسه برای کسب‌وکارهایی که با ایجاد یا مشارکت موسسه شکل گرفته‌اند و موسسه در آنها سهام‌دار است، پیش‌بینی شده است. این سازوکار نقش موثری در تسهیل دسترسی شرکت‌ها به منابع بانکی دارد.

اکبری ادامه داد: در کنار این دو هدف اصلی، امکان تامین مالی خریداران و سرمایه‌گذاران کسب‌وکارهای تحت حمایت و همچنین شرکت‌هایی که متقاضی خرید محصولات این مجموعه‌ها هستند، فراهم شده است.

اولویت تامین مالی با انرژی، تاب‌آوری ملی و درمان

وی با اشاره به دیگر محورهای حمایتی موسسه اظهار کرد: علاوه بر تامین مالی شرکت‌های موجود در سبد سرمایه‌گذاری موسسه، حمایت‌هایی با اولویت موضوعات ملی از جمله رفع ناترازی انرژی، افزایش تاب‌آوری ملی، دارو و درمان و هوش مصنوعی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

اکبری با بیان اینکه مجموعه این اقدامات، بسته‌ای منسجم برای تامین مالی و پشتیبانی از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان ایجاد کرده است، درباره آخرین وضعیت تسهیلات گفت: تاکنون ۴۷ فقره تسهیلات به ارزش بیش از ۲.۵ همت به بانک‌های عامل معرفی شده است که حدود ۱۵ فقره، معادل بیش از ۳۰ درصد پرونده‌ها، در دو بانک به تصویب رسیده و در مرحله انعقاد قرارداد قرار دارد.

به گفته وی، ارزش تسهیلات مصوب این ۱۵ پرونده بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان است که بخشی از آن پرداخت شده و بخش دیگر در فرایند انعقاد قرارداد و پرداخت قرار دارد.