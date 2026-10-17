به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نیک‌افروز بعد از ظهر شنبه در نشست خبری تشریح عملکرد دوساله این سازمان، با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی جزیره اظهار کرد: طی دو سال گذشته، کیش علاوه بر پیامدهای دو جنگ، با حوادثی همچون سیل و زلزله نیز مواجه شد و این شرایط، تغییراتی را در اولویت‌ها و شیوه فعالیت سازمان ضروری کرد.

وی با بیان اینکه از سال ۱۴۰۳ تدوین برنامه توسعه کیش تا افق ۱۴۱۴ در دستور کار قرار گرفت، افزود: این برنامه در هشت محور شامل تحول سازمانی، ارتقای زیرساخت‌های شهری، اصلاح فرایندهای اداری، توسعه گردشگری، ایجاد منطقه آزاد مالی، راه‌اندازی شهر علم و فناوری، اجرای پروژه‌های کلان و تقویت دیپلماسی اقتصادی و برند کیش تنظیم شده است.

نیک‌افروز ادامه داد: تأمین زیرساخت‌های آب، برق، انرژی، حمل‌ونقل و ارتباطات از اولویت‌های توسعه جزیره است و اقدامات انجام‌شده در سال ۱۴۰۴ به کاهش قطعی برق در کیش کمک کرد؛ به‌گونه‌ای که این منطقه در آن سال کمترین میزان قطعی برق را تجربه کرد.

افزایش سرمایه‌گذاری جذب‌شده به ۹۴ هزار میلیارد تومان

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش، افزایش سرمایه‌گذاری جذب‌شده را از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد این معاونت دانست و گفت: این رقم از یک هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۹۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسید و در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جذب شد.

وی با اشاره به تأثیر تورم و افزایش نرخ ارز بر ارقام سرمایه‌گذاری افزود: حتی با محاسبه دلاری نیز میزان سرمایه‌گذاری جذب‌شده حدود چهار برابر افزایش داشته است.

نیک‌افروز همچنین ارزش تولیدات منطقه آزاد کیش را ۲۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳، حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ و ۲۶ هزار میلیارد تومان در شش‌ماهه نخست سال جاری اعلام کرد.

وی درباره صادرات کالا و خدمات نیز گفت: ارزش صادرات از ۲۴۳ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ به ۲۶۳ میلیون دلار در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت، اما در سال جاری شرایط جنگی، محدودیت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، اختلال در نقل‌وانتقالات و وضعیت تنگه هرمز بر روند صادرات اثر گذاشته است.

این مقام مسئول با تأکید بر تفاوت سرمایه‌گذاری جذب‌شده و تحقق‌یافته تصریح کرد: ثبت قرارداد به معنای تکمیل پروژه نیست و آثار اقتصادی سرمایه‌گذاری زمانی نمایان می‌شود که طرح‌ها به مرحله اجرا و بهره‌برداری برسند.

کاهش عوارض واردات و تسهیل فعالیت اقتصادی

نیک‌افروز با اشاره به اصلاح رویه‌های واردات خودرو اظهار کرد: از سال ۱۴۰۳ و پس از پیگیری‌های انجام‌شده، ورود موقت دوساله خودرو به کیش تسهیل شد و این اقدام علاوه بر تغییر ناوگان شهری، در حمل‌ونقل عمومی نیز تأثیرگذار بود.

وی از کاهش عوارض ورود بخش قابل توجهی از کالاها تا حدود ۳۰ درصد خبر داد و افزود: افزایش نرخ ارز می‌توانست هزینه واردات را برای مردم و کسب‌وکارها افزایش دهد؛ ازاین‌رو، سازمان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، عوارض برخی کالاها را تعدیل کرد.

به گفته وی، عوارض واردات خودرو نیز متناسب با نوع خودرو و حجم موتور تغییر کرده و بالاترین نرخ اعلام‌شده در چارچوب جدید ۳۱.۵ درصد است.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش همچنین از اخذ مجوز اجرای رویه ملوانی برای خروج ۹۶ قلم کالا از جزیره خبر داد و گفت: میانگین عوارض در این رویه حدود ۸.۳ درصد است و اجرای آن می‌تواند به کاهش انباشت کالا و رونق بازار کمک کند.

وی افزود: پیشنهاد خروج ۱۰۰ میلیون دلار کالا از منطقه آزاد کیش نیز در مسیر بررسی قرار گرفت، اما به دلیل نیاز به تغییر رویه‌های قانونی به نتیجه نهایی نرسید. افزایش سهمیه کالای همراه مسافر نیز همچنان در حال پیگیری است.

نیک‌افروز همچنین از اقدامات سازمان برای راه‌اندازی خدمات ارسال پستی کالا از بازارها خبر داد و گفت: تجهیزات مورد نیاز در بندرگاه و دو بازار تأمین شده و مذاکرات با گمرک برای تسهیل فرایند ارسال ادامه دارد.

تأمین کالاهای اساسی در شرایط جنگی

وی با اشاره به تغییر رویکرد معاونت اقتصادی پس از جنگ ۱۲روزه در خرداد ۱۴۰۴ اظهار کرد: علاوه بر برنامه‌های توسعه‌ای، آمادگی برای مدیریت بحران و تأمین نیازهای ضروری مردم در اولویت قرار گرفت.

نیک‌افروز افزود: مدیریت بازرگانی سازمان مأمور شد موجودی انبارها، واردکنندگان و فروشگاه‌ها را به‌صورت مستمر رصد کند تا کالاهای اساسی مورد نیاز جزیره برای دست‌کم چهار ماه تأمین باشد.

وی ادامه داد: پس از تجربه جنگ ۴۰روزه، این پایش به‌صورت هفتگی ادامه یافت و در مواردی که موجودی برخی کالاها کافی نبود یا واردکنندگان امکان تأمین نداشتند، سازمان مستقیماً برای تهیه کالا اقدام کرد.

معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به آسیب‌های واردشده به گردشگری گفت: در مقطعی، ورود گردشگر نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۹۰ درصد کاهش یافت و تعداد پروازها در شش‌ماهه نخست سال جاری نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۲ درصد کمتر شد.

وی افزود: کاهش سفرها، تعطیلی برخی کسب‌وکارها و افت فعالیت بازارها، زنجیره اقتصادی جزیره را تحت تأثیر قرار داده است و بهبود وضعیت کسب‌وکارها بدون بازگشت گردشگری به شرایط مناسب دشوار خواهد بود.

بسته حمایتی برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده

نیک‌افروز با تشریح بسته تاب‌آوری اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش گفت: حمایت از کسب‌وکارها در حوزه‌های مالیات، تأمین اجتماعی، نظام بانکی، اجاره‌بها و تسهیلات دنبال می‌شود؛ البته بخشی از این اقدامات اجرایی شده و برخی دیگر همچنان به تصمیم‌گیری و تصویب مراجع مربوط نیاز دارد.

وی با اشاره به پیگیری توقف اقدامات اجرایی برای وصول بدهی‌های مالیاتی اظهار کرد: بر اساس توافق‌های انجام‌شده، قرار است توقیف حساب‌ها و دیگر اقدامات اجرایی برای وصول بدهی‌های عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ آغاز نشود.

وی تأکید کرد: این موضوع به معنای بخشودگی اصل بدهی مالیاتی نیست، بلکه فرصتی برای بازسازی نقدینگی کسب‌وکارها فراهم می‌کند. همچنین تقسیط بدهی‌های مربوط به دوره جنگ تا پایان اسفندماه و تعیین نحوه بازپرداخت متناسب با میزان آسیب و توان مالی مؤدیان در حال پیگیری است.

نیک‌افروز از پیگیری بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی، تعیین تکلیف چک‌ها و اسناد معوق و جلوگیری از فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی در حوزه تأمین اجتماعی خبر داد و افزود: درخواست‌هایی نیز برای توقف توقیف حساب‌ها و تداوم خدمات درمانی بیمه‌شدگان در صورت پرداخت حق بیمه مطرح شده است.

وی در حوزه بانکی نیز از طرح درخواست تنفس سه‌ماهه و شش‌ماهه برای بازپرداخت تسهیلات در موارد امکان‌پذیر، کاهش فشار ناشی از جرایم دیرکرد و جلوگیری از مسدودشدن حساب‌های فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: این پیشنهادها هنوز در مرحله پیگیری قرار دارند و نباید پیش از نهایی‌شدن، مصوبه قطعی تلقی شوند.

معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش همچنین از اجرای طرح «بهار مهربانی» و بخشودگی دو ماه اجاره‌بهای واحدهای متعلق به سازمان خبر داد و گفت: تسهیل تمدید مجوزهای فعالیت اقتصادی و پیگیری تسهیلات خرد، معیشتی و سرمایه در گردش نیز در دستور کار قرار دارد.

وی بازگشت بخشی از منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد را از دیگر اقدامات پیگیری‌شده عنوان کرد و افزود: این منابع می‌تواند در توسعه زیرساخت‌ها و تقویت فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد مؤثر باشد.

جذب سرمایه‌گذار خارجی برای ساخت هتل و بیمارستان

نیک‌افروز با اشاره به طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری در کیش گفت: سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار برای احداث هتلی با زیربنای حدود ۱۰۰ هزار مترمربع در جنوب جزیره ثبت شده است که در صورت تکمیل، می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین هتل‌های کشور تبدیل شود.

وی افزود: مجوز احداث بیمارستان ۱۰۰ تخت‌خوابی در جنوب جزیره نیز اخذ شده و این طرح با مشارکت بخش خصوصی و همکاری پزشکان متخصص دنبال می‌شود. پیش‌بینی شده است این پروژه طی چهار سال آینده به نتیجه برسد.

معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش همچنین از پیگیری ثبت صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت با ارزش ۳۰۰ میلیون یورو خبر داد و گفت: استقرار این صندوق می‌تواند به توسعه خدمات فنی و مهندسی نفت و گاز و صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی کمک کند.

وی درباره طرح‌های مسکن نیز اظهار کرد: سازمان دو مسیر مسکن خدمت و مسکن کارگری را دنبال می‌کند. طرح مسکن خدمت با استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در دست پیگیری است و برای مسکن کارگری نیز مدل استیجاری طراحی و در سامانه سازمان بارگذاری شده تا سرمایه‌گذاران پیشنهادهای خود را ارائه کنند.

نیک‌افروز با تأکید بر شفافیت در واگذاری اراضی اقتصادی گفت: واگذاری زمین، چه در پروژه‌های بزرگ و چه در سایر طرح‌ها، از طریق سامانه سرمایه‌گذاری سازمان انجام می‌شود تا فرصت برابر برای متقاضیان فراهم شود.

معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش همچنین با اشاره به محدودیت اختیارات شعب بانکی جزیره گفت: اجرای مقررات مربوط به شعب مستقل و ممتاز بانکی در مناطق آزاد می‌تواند به ارائه تسهیلات متناسب با نیازهای اقتصادی کیش کمک کند، اما تحقق این موضوع به تصمیم‌گیری در سطح ملی نیاز دارد.

وی در پایان تأکید کرد: سازمان منطقه آزاد کیش در حوزه اختیارات خود، کاهش عوارض، تسهیل رویه‌های گمرکی، تأمین کالاهای اساسی و حمایت از کسب‌وکارها را دنبال کرده است، اما آثار کاهش شدید گردشگری و اختلال در پروازها با اقدامات اقتصادی به‌تنهایی جبران نمی‌شود و به بهبود شرایط و بازگشت فعالیت‌های گردشگری نیاز دارد.